Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Эбигейл
Постер фильма Эбигейл
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Эбигейл

Эбигейл

Abigail 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Банда преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Спрятавшись в уединённом особняке, они ещё не догадываются, что влиятельный отец девочки — далеко не главная их проблема.

Эбигейл - trailer
Эбигейл  trailer
Страна Ирландия / США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 7 мая 2024
Премьера в мире 6 апреля 2024
Дата выхода
18 апреля 2024 Австралия MA 15+
18 апреля 2024 Австрия
19 апреля 2024 Азербайджан
19 апреля 2024 Андорра
17 мая 2024 Антигуа и Барбуда
18 апреля 2024 Аргентина +16
19 апреля 2024 Болгария
18 апреля 2024 Бразилия 18
25 апреля 2024 Бруней
19 апреля 2024 Великобритания 18
25 апреля 2024 Венгрия 18
17 мая 2024 Вьетнам
18 апреля 2024 Германия 16
18 апреля 2024 Гонконг III
18 апреля 2024 Грузия R
18 апреля 2024 Дания 15
9 мая 2024 Израиль 16
3 мая 2024 Индонезия 17+
19 апреля 2024 Ирландия 16
19 апреля 2024 Исландия
19 апреля 2024 Испания
16 мая 2024 Италия 6+
18 апреля 2024 Казахстан 18+
19 апреля 2024 Канада
19 апреля 2024 Кыргызстан
19 апреля 2024 Латвия N16
19 апреля 2024 Литва
25 апреля 2024 Малайзия
18 апреля 2024 Мексика B-15
19 апреля 2024 Молдавия
18 апреля 2024 Нидерланды 16
18 апреля 2024 Новая Зеландия R16
19 апреля 2024 Норвегия
16 мая 2024 ОАЭ TBC
19 апреля 2024 Польша
18 апреля 2024 Пуэрто-Рико R
26 апреля 2024 Румыния o.A.
19 апреля 2024 США R
16 мая 2024 Сербия o.A.
18 апреля 2024 Сингапур M18
18 апреля 2024 Словакия 15
19 апреля 2024 Таджикистан
18 апреля 2024 Таиланд 15
19 апреля 2024 Тайвань
19 апреля 2024 Турция 18+
19 апреля 2024 Узбекистан
18 апреля 2024 Украина 18+
19 апреля 2024 Финляндия Tulossa
29 мая 2024 Франция
18 апреля 2024 Хорватия
18 апреля 2024 Чехия
19 апреля 2024 Швеция 15
19 апреля 2024 Эстония
15 мая 2024 Южная Корея 19
13 сентября 2024 Япония
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $42 791 449
Производство Wild Atlantic Pictures, The Government of Ireland, Project X Entertainment
Другие названия
Abigail, Эбигейл, 噬血芭蕾, Abigailė, Ebigeila, Metouka Retzakh, Tutsak Abigail, Άμπιγκεϊλ, Абигејл, Ебіґейл, アビゲイル, 血滴姬
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
Тайлер Джиллетт
Тайлер Джиллетт
В ролях
Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Ужасы про вампиров Ужасы про вампиров

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 18 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Weteran Mc 1 июля 2024, 00:11
"Эбигейл" - голливудский фильм ужасов от студии "Universal Pictures" повествует о группе наёмников, не знающих друг друга,… Читать дальше…

Интересные факты

Одна из последних ролей Энгуса Клауда перед его смертью в июле 2023 года. Хотя производство не было завершено до нескольких месяцев после его смерти из-за забастовки SAG-AFTRA, Клауд отснял все свои сцены до приостановки съёмок. Во время работы на площадке он подписал автограф (рисунок облака, видимый выше рядом с посвящением) для одного из членов съёмочной группы, и Мелисса Баррера напечатала его на футболках для актёрского состава и съёмочной группы, когда съёмки завершились.

Новости о фильме
Юная балерина оказывается кровожадным вампиром в трейлере хоррора «Эбигейл»
Юная балерина оказывается кровожадным вампиром в трейлере хоррора «Эбигейл» Новый проект от команды, перезапустившей «Крик».
Написать
5 апреля 2024 10:32
Девочка-вампир атакует Мелиссу Барреру в трейлере эффектного хоррора «Эбигейл»
Девочка-вампир атакует Мелиссу Барреру в трейлере эффектного хоррора «Эбигейл» Забавный и страшный фильм от создателей нового «Крика».
Написать
12 января 2024 12:05
Трейлеры фильма Все трейлеры
Эбигейл - trailer
Эбигейл Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше