Отзывы о фильме
Weteran Mc 1 июля 2024, 00:11
"Эбигейл" - голливудский фильм ужасов от студии "Universal Pictures" повествует о группе наёмников, не знающих друг друга,… Читать дальше…
Банда преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета. Спрятавшись в уединённом особняке, они ещё не догадываются, что влиятельный отец девочки — далеко не главная их проблема.
|18 апреля 2024
|Австралия
|MA 15+
|18 апреля 2024
|Австрия
|19 апреля 2024
|Азербайджан
|19 апреля 2024
|Андорра
|17 мая 2024
|Антигуа и Барбуда
|18 апреля 2024
|Аргентина
|+16
|19 апреля 2024
|Болгария
|18 апреля 2024
|Бразилия
|18
|25 апреля 2024
|Бруней
|19 апреля 2024
|Великобритания
|18
|25 апреля 2024
|Венгрия
|18
|17 мая 2024
|Вьетнам
|18 апреля 2024
|Германия
|16
|18 апреля 2024
|Гонконг
|III
|18 апреля 2024
|Грузия
|R
|18 апреля 2024
|Дания
|15
|9 мая 2024
|Израиль
|16
|3 мая 2024
|Индонезия
|17+
|19 апреля 2024
|Ирландия
|16
|19 апреля 2024
|Исландия
|19 апреля 2024
|Испания
|16 мая 2024
|Италия
|6+
|18 апреля 2024
|Казахстан
|18+
|19 апреля 2024
|Канада
|19 апреля 2024
|Кыргызстан
|19 апреля 2024
|Латвия
|N16
|19 апреля 2024
|Литва
|25 апреля 2024
|Малайзия
|18 апреля 2024
|Мексика
|B-15
|19 апреля 2024
|Молдавия
|18 апреля 2024
|Нидерланды
|16
|18 апреля 2024
|Новая Зеландия
|R16
|19 апреля 2024
|Норвегия
|16 мая 2024
|ОАЭ
|TBC
|19 апреля 2024
|Польша
|18 апреля 2024
|Пуэрто-Рико
|R
|26 апреля 2024
|Румыния
|o.A.
|19 апреля 2024
|США
|R
|16 мая 2024
|Сербия
|o.A.
|18 апреля 2024
|Сингапур
|M18
|18 апреля 2024
|Словакия
|15
|19 апреля 2024
|Таджикистан
|18 апреля 2024
|Таиланд
|15
|19 апреля 2024
|Тайвань
|19 апреля 2024
|Турция
|18+
|19 апреля 2024
|Узбекистан
|18 апреля 2024
|Украина
|18+
|19 апреля 2024
|Финляндия
|Tulossa
|29 мая 2024
|Франция
|18 апреля 2024
|Хорватия
|18 апреля 2024
|Чехия
|19 апреля 2024
|Швеция
|15
|19 апреля 2024
|Эстония
|15 мая 2024
|Южная Корея
|19
|13 сентября 2024
|Япония
Одна из последних ролей Энгуса Клауда перед его смертью в июле 2023 года. Хотя производство не было завершено до нескольких месяцев после его смерти из-за забастовки SAG-AFTRA, Клауд отснял все свои сцены до приостановки съёмок. Во время работы на площадке он подписал автограф (рисунок облака, видимый выше рядом с посвящением) для одного из членов съёмочной группы, и Мелисса Баррера напечатала его на футболках для актёрского состава и съёмочной группы, когда съёмки завершились.