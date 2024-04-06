Одна из последних ролей Энгуса Клауда перед его смертью в июле 2023 года. Хотя производство не было завершено до нескольких месяцев после его смерти из-за забастовки SAG-AFTRA, Клауд отснял все свои сцены до приостановки съёмок. Во время работы на площадке он подписал автограф (рисунок облака, видимый выше рядом с посвящением) для одного из членов съёмочной группы, и Мелисса Баррера напечатала его на футболках для актёрского состава и съёмочной группы, когда съёмки завершились.