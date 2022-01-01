Сказки учат малышей важным жизненным истинам. Но и взрослые могут вынести из народных сюжетов важные уроки.

Пять культовых детских сказок эпохи СССР

Советские фильмы, основанные на сказочных повествованиях, давно считаются бессмертной классикой. Увлекательные приключения героев, красочно воплощенные в кинематографе, не могут оставить зрителей равнодушными. Эти истории можно смотреть по многу раз и всегда находить в них новую пищу для размышлений.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Экранизация одноименной повести Гоголя рассказывает о жизни в украинской глубинке. Местные жители умеют с размахом гулять, от души веселиться и искренне любить. Вакула, трудолюбивый и находчивый кузнец, безответно влюблен в дерзкую Оксану, первую красавицу села. Своенравная девушка требует молодого человека найти ей башмачки, но не простые, а точную копию обуви самой королевы. Тем временем в Диканьке появляется пакостник: черт со свиным рылом.

Не растерявшись, Вакула запрягает злобное создание в упряжь и мчится выполнять важное поручение своей возлюбленной.

«Сказка о царе Салтане», 1966 г.

Кинолента интерпретирует знаменитое произведение Пушкина. Молодой царь однажды находит себе невесту – простую русскую девушку из доброй семьи. Речь юной красавицы так пленила государя, что он забрал ее во дворец в тот же вечер, а с ней поехали двое сестер, чтобы прислуживать царской семье. Озлобленные девушки, завидуя счастью молодой царицы, задумывают недоброе. Когда Салтан уезжает в поход, оставив беременную жену во дворце, она рожает сына – законного наследника престола. Но сестры пишут царю письмо, в котором клевещут на его любимую.

Огорченный правитель велит подождать его возвращения, но злодейки подменяют письма и во дворец приходит распоряжение жестоко наказать девушку…

«Конек-Горбунок», 1941 г.

Фильм создан на основе произведения Петра Ершова. Главную роль исполнил уже известный советскому зрителю Петр Алейников. Царь Афрон из далекого Тридесятого королевства возжелал получить в жены молодую и красивую Зарю. Чтобы заманить прекрасную девушку в свое логово, он отправляет за ней молодого человека из простой крестьянской семьи.

Если Иванушка не выполнит поручение – лишится головы. Главный герой находится на грани отчаяния, но к нему на подмогу приходит Конек-Горбунок, преданный и сообразительный.

«Пеппи Длинный Чулок», 1984 г.

Сюжет, рассказанный любимой детьми Астрид Линдгрен, начинается в небольшом тихом городке, в который однажды переезжает девочка Пеппи. Озорная непоседа переворачивает размеренную жизнь местных жителей с ног на голову и превращает ее в череду увлекательных приключений, новых впечатлений и даже серьезных опасностей. Пеппи быстро обзаводится новыми друзьями и водит за нос противников. Ни один человек в городе не может противостоять бесконечному обаянию маленькой проказницы.

Главная героиня обожает делать подарки, выдумывать невиданные истории, петь и плясать, а ее основная отличительная черта – чулки разной длины, за которые она и получила свое прозвище.

«Мэри Поппинс, до свидания!», 1983 г.

Мюзикл снят по книгам Памелы Трэверс и рассказывает о лучшей няне в мире. Лондонская семья Бэнкс, проживающая на Вишневой улице, озадачена поисками хорошей няни для своих детей. Так в доме появляется загадочная Мэри Поппинс. Она всегда аккуратна, педантична и холодна, как настоящая англичанка, но умеет делать чудеса на ровном месте из обычных предметов.