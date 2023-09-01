Что смотреть на выходных: космический «Вызов», новый «Индиана Джонс» и сериал по культовой манге «Ван-Пис»

22 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто скучал по Харрисону Форду и его ворчливым шуточкам.

Харрисон Форд возвращается в роли знаменитого археолога. Саркастичный юмор и тяга к невероятным приключениям на месте, как и легендарные федора и кнут. В пятой части, выходящей спустя пятнадцать лет после «Королевства хрустального черепа», Инди и его крестница (Фиби Уоллер-Бридж) отправляются в путешествие за колесом судьбы. В 1969 году, когда происходит основное действие фильма, за артефактом также охотятся нацисты во главе со злодеем Мадса Миккельсена, желающие с его помощью переписать историю Второй мировой войны. Впервые очередную часть приключенческой франшизы ставил не Стивен Спилберг. Режиссером вместо него был выбран Джеймс Мэнголд («Ford против Ferrari»), которого сам Спилберг, кстати, одобрил. Фильм показали вне конкурса на Каннском кинофестивале, где он получил смешанные отзывы. Критики сошлись во мнении, что крепкий уровень режиссуры и отличный кастинг делают фильм прекрасным летним аттракционом. Однако многие также отметили, что сиквел получился недостаточно рисковым. В прокате дорогостоящая и ностальгическая лента Мэнголда показала себя неважно, не выдержав конкуренции с супергеройскими картинами, но с выходом в цифре ее, несомненно, сможет оценить больше зрителей.

Индиана Джонс и колесо судьбы

29 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит жанр хоррора.

На прием к психотерапевту приходит немного странный мужчина. Он тяжело переживает смерть детей и просит ему помочь. По его словам, в доме поселилось какое-то жуткое существо, которое и стало причиной гибели родных. Как заканчивается этот страшный рассказ Стивена Кинга, можно узнать в первоисточнике. Режиссер Роб Сэвадж («Астрал. Онлайн») взял произведение короля хоррора за основу и поставил фильм ужасов про двух сестер, вынужденных бороться со злым монстром после утраты матери. Одну из девочек сыграла Софи Тэтчер из «Шершней», а в эпизодической роли появился Давид Дастмалчян («Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Зарубежная критика встретила летний хоррор сдержанно, хотя и отметила хватку британца Сэваджа в умении управляться с жанром. Монстр как метафора психологической травмы показался рецензентам не очень убедительным, зато многие похвалили игру Тэтчер, суля ей интересную актерскую карьеру.

Бугимен

31 августа, Netflix

Кому смотреть: тем, кому не терпится взглянуть на любимых героев в актерском исполнении, и поклонникам приключенческого экшена.

Громкая премьера для фанатов одноименной манги — экшен-сериал про «пиратов Соломенной шляпы». Манга, созданная Эйитиро Одой, издается с 1997 года, а анимационный сериал выходит с 1999-го, так что на этой мегапопулярной истории успело вырасти целое поколение поклонников. Для тех же, кто не принадлежит к армии фанатов, рассказываем. В центре сюжета команда пиратов, которые бороздят океан Гранд-Лайн в поисках легендарного сокровища Ван-Пис. В их число входят мастер мечей Зоро, штурман Нами, меткий стрелок Усопп, кок Санджи и воровка Нами. Предводителем служит Манки Д. Луффи, обладающий способностью растягивать тело, как ему вздумается, потому что в детстве он съел дьявольский плод Резина-Резина. Каждый из них обладает яркой харизмой и способностями, и у каждого свои причины искать сокровище.

Для Netflix это далеко не первая сериальная адаптация популярных произведений с готовой базой фанатов. Только навскидку можно вспомнить «Тень и кость», «Ведьмака» и «Песочного человека». Судя по первым отзывам на трейлеры, поклонники «Ван-Пис» заинтригованы и хвалят подбор актеров. Манки сыграл мексиканский актер Иньяки Годой, роль Зоро исполнил японец Макэню, роль Нами досталась Эмили Радд, испано-британский актер Таз Скайлар получил роль Санджи. Создателями сериала выступили Стивен Маэда, продюсировавший «Остаться в живых», и Мэтт Оуэнс, писавший сценарий к сериалу «Агенты Щ.И.Т.» Также в производстве была задействована корпорация Shueisha, издающая оригинальную мангу. В первом сезоне будет восемь серий.

Ван-Пис

1 сентября, Shudder

Кому смотреть: тем, кто интересуется феминистским хоррором.

Еще один хоррор на этой неделе, напротив, был принят в западной прессе вполне тепло. «Дэвид Линч встречает Джона Хьюза», — так о картине отозвался один из рецензентов. В центре сюжета девушка-подросток Джонни, которая накануне восемнадцатилетия начинать замечать странные трансформации, происходящие с ее телом. Ее отправляют к тете, и вскоре Джонни понимает, что может использовать свои новые способности для расследования исчезновения девушек в городе. Режиссер Дженнифер Ридер («Ножи и кожа»), по отзывам прессы, сняла феминистский боди-хоррор, где есть место и юмору, и литрам крови. Критики особенно оценили то, как Ридер сумела высмеять патриархат, при этом не забывая об атмосфере хоррора. Главную роль в картине сыграла Киа Маккирнан («Мейр из Исттауна»). Также в фильме снялась Алисия Сильверстоун («Сестра жениха»). Картина участвовала в Берлинском кинофестивале прошлого года. Помимо зарубежного цифрового релиза, фильм ждет российский кинотеатральный прокат в середине сентября.

Проклятое наследие

1 сентября, Prime Video

Кому смотреть: фанатам жанра фэнтези.

До того как у Amazon появились «Кольца власти», у них был первый сезон «Колеса времени». Платформе просто необходимо было предложить какой-то проект в жанре фэнтези после окончания на HBO «Игры престолов» и вовремя вышедшего на Netflix «Ведьмака». Таким проектом стал сериал по книгам Роберта Джордана. Шоу показало отличный старт, став самым просматриваемым на платформе на тот момент. Действие сериала происходит в вымышленном мире, где могущественная Морейн, член магического женского ордена Айз Седай, готовит к миссии Ранда, которого признают Драконом Возрожденным, спасителем человечества. В первом сезоне Ранду пришлось впервые столкнуться с так называемым Темным, космической силой вселенского зла. После этого ему предстоит продолжить свой путь в одиночку, без леди Морейн. Одну из главных ролей в сериале сыграла Розамунд Пайк («Исчезнувшая»). Помимо нее во втором сезоне вернутся все актеры основного каста. Создателем сериала по-прежнему выступает Рэйф Джадкинс, в частности, писавший сценарий для «Анчартед: На картах не значится». Всего во втором сезоне ожидается восемь серий.

Колесо времени

29 августа, в сети

Кому смотреть: тем, кто любит Эмилию Кларк.

Ромком со зрительского кинофестиваля «Сандэнс» рассказывает об обыкновенной паре Рейчел и Алви, которые живут в Нью-Йорке в будущем победившего искусственного интеллекта. Они решаются завести ребенка, но только взгляды на беременность у них абсолютно разные. Алви, ученый-ботаник, мечтает о том, чтобы их будущий малыш родился естественным путем. А Рейчел, строящая карьеру в IT-сфере, буквально спит и видит, как покупает ребенка в магазине. По ее идее, они становятся участниками программы, где дети вынашиваются в специальных капсулах, позволяющих обоим родителям ощущать интересное положение в равной степени. Режиссером фильма выступила Софи Бартез («Госпожа Бовари»). Она же написала сценарий. Главные роли в картине исполнили Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и Эмилия Кларк. Судя по этой роли, у актрисы, игравшей Дейнерис Бурерожденную, есть чувство юмора. В стремительно меняющемся мире когда-то пугавшее и восхищавшее своей тайной яйцо дракона теперь, кажется, выглядит как технологичная капсула с подсветкой.

Капсульное поколение

1 сентября, START

Кому смотреть: тем, кто искал способ воодушевиться и исполниться патриотизма.

Первый фильм, съемки которого проходили в космосе, наконец добрался до цифрового релиза. Картина Клима Шипенко («Холоп»), примерный бюджет которой составил один миллиард рублей, заработала чуть более двух миллиардов и вошла в десятку самых кассовых фильмов в истории отечественного проката. По сюжету, торакальный хирург Евгения Беляева в течение месяца готовится к космическому полету и отправляется в космос, чтобы провести сложнейшую операцию и спасти космонавта на МКС. Главную роль в картине сыграла Юлия Пересильд. Ее партнерами в касте стали Милош Бикович, Владимир Машков, Александр Балуев и другие. Были в кадре и космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Российская критика встретила картину сдержанно, хотя были и чистые восторги. Многих, например, не могли не впечатлить съемки в настоящем космосе. Большинство отметило крепкую режиссуру картины. Другие же увидели в фильме серию штампов и почувствовали полное отсутствие воздуха.