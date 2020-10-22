Пустой человек, 2020

Бывший полицейский Джеймс Ласомбра работает в охранном магазине и оплакивает смерть своей жены Эллисон и их сына Генри, погибших в автокатастрофе. Он дружит с женщиной по имени Нора, дочь которой, Аманда, убегает из дома. Герои находят написанное кровью сообщение в ванной: «Пустой человек заставил меня это сделать». Полиция начинает расследование. Пару ночей назад Аманда и ее друзья вызвали духа Пустого человека. Теперь каждый из них должен умереть за три дня, перед этим испытывая страшные галлюцинации. Чтобы отыскать Аманду, Джеймс вынужден тоже провести ритуал. Но правда о Пустом человеке оказывается намного страшнее…