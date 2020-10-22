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Пустой человек Пустой человек
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The Empty Man

Пустой человек, 2020

2020 / США
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Бывший полицейский Джеймс Ласомбра работает в охранном магазине и оплакивает смерть своей жены Эллисон и их сына Генри, погибших в автокатастрофе. Он дружит с женщиной по имени Нора, дочь которой, Аманда, убегает из дома. Герои находят написанное кровью сообщение в ванной: «Пустой человек заставил меня это сделать». Полиция начинает расследование. Пару ночей назад Аманда и ее друзья вызвали духа Пустого человека. Теперь каждый из них должен умереть за три дня, перед этим испытывая страшные галлюцинации. Чтобы отыскать Аманду, Джеймс вынужден тоже провести ритуал. Но правда о Пустом человеке оказывается намного страшнее…

  • Когда Джеймс впервые входит в Институт Понтифика, камера ненадолго задерживается на картине, висящей на стене в коридоре. На этой картине изображена та самая хижина, в которой укрывались четверо туристов из пролога фильма.
  • Это один из последних фильмов Fox, снятых до того, как они были приобретены Disney. Фильм практически не получил маркетинговой кампании и незаметно прошел в кинотеатрах. Даже выпуск домашнего видео на DVD Fox сочли нерентабельным.
  • Фабула фильма основана на серии комиксов «Пустой человек» Каллена Банна и Ванессы Р. Дель Рей, опубликованной издательством Boom! Studios.

В поисках пропавшей девушки бывший полицейский выходит на след тайной группы, члены которой одержимы идеей призвать в наш мир некую сверхъестественную сущность.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 12 ноября 2020
Премьера онлайн 12 января 2021
Премьера в мире 22 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Дэвид А. Прайор
В ролях
Стивен Рут
Стивен Рут
Аарон Пул
Аарон Пул
Эван Йоникит
Эван Йоникит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пустой человек 2 постера
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Пустой человек
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:18
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саундтрек фильма Пустой человек
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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24 сентября 2020 09:47
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