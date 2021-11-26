Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Блондинка в законе 3
Киноафиша Фильмы Блондинка в законе 3
Legally Blonde 3

Блондинка в законе 3, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты

5 причин посмотреть фильм «Блондинка в законе 3»

«Блондинка в законе 3» — идеальное развлекательное кино, в котором есть всё для хорошего вечера: легкий юмор, интригующий сюжет и яркая актерская игра.

Продолжение одной из самых известных романтических комедий 2000-х, которая превратила Риз Уизерспун в суперзвезду мирового масштаба. Теперь, состоявшись не только как актриса, но и как продюсер (за ее плечами нашумевшие сериалы для Hulu и Apple TV+), звезда оригинала возвращается к своему знаменитому образу Эль Вудс, чтобы достойно завершить историю.

Создатели триквела задействовали всех ключевых исполнительниц: Дженнифер Кулидж, Аланну Юбак и Джессику Коффил. Кроме того, зрителей ждет знакомство с новыми колоритными персонажами, ничуть не уступающими тем, которые фигурировали в первых двух фильмах.

Сценарий от талантливого дуэта кинодраматургов-комедиантов, знакомых еще со времен легендарного «Офиса». За плечами авторов работа над эпизодами таких культовых ситкомов, как «Парки и зоны отдыха» и «Бруклин 9-9».

Новый взгляд на работу эксцентричной юристки с учетом современных реалий. При этом основные черты ее характера, столь полюбившиеся аудитории двадцать лет назад, сохранены в первозданном виде.

Заключительная часть трилогии, также включающей в себя ленты 2001 и 2003 года.

В основу кинофраншизы лег роман Аманды Браун, посвященный ее личному опыту учебы в Юридической школе Стэмфорда. На фоне популярности экранизации писательница Натали Стэндифорд выпустила серию книг о новых приключениях Эль Вудс.

Помимо трех официальных полнометражных фильмов, главную роль в которых исполнила актриса Риз Уизерспун, существует спин-офф, бродвейский мюзикл и телешоу.

Режиссерское кресло досталось дебютантке Джэми Сук. Постановкой первой части занимался Роберт Лукетич, тогда как над сиквелом работал Чарльз Херман-Вёрмфелд. Оба не принимали в создании триквела никакого участия.

В 2018 году Уизерспун начала переговоры с MGM о продюсировании и исполнении главной роли в третьей части, после чего состоялся анонс в твиттере. Изначально предполагалось, что авторами выступят Кирстен Смит и Карен МакКаллах Лутц, а премьера состоится 8 мая 2020 года. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире релиз был отложен. Вскоре после старта локдауна киностудия объявлена, что Дэн Гур  и Минди Калинг напишут абсолютно новый сценарий, а датой премьеры боссы MGM объявили май 2022 года.

Год выпуска 2023
Прокатчик UPI
Режиссер
Джейми Сук
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Аланна Юбак
Аланна Юбак
Джессика Коффил
Джессика Коффил
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Блондинка в законе 2
Блондинка в законе 2 (2003)
6
Блондинка в законе
Блондинка в законе (2001)
6.5833335
Фильм находится в подборках
Фильмы про адвокатов Фильмы про адвокатов
Постер фильма Блондинка в законе 3 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В третьей части «Блондинки в законе» героиня Риз Уизерспун будет матерью Сценарий обещают закончить в начале 2022 года.
Написать
26 ноября 2021 14:07
Риз Уизерспун сообщила, что у «Блондинки в законе 3» пока нет сценария Премьеру могут отложить. 
Написать
14 сентября 2021 13:21
Риз Уизерспун вернется к звездной роли в фильме «Блондинка в законе 3» Продолжение комедии напишут сценаристы «Офиса» и «Бруклина 9-9».
Написать
20 мая 2020 12:59
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши