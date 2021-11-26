Блондинка в законе 3, 2023

5 причин посмотреть фильм «Блондинка в законе 3»
«Блондинка в законе 3» — идеальное развлекательное кино, в котором есть всё для хорошего вечера: легкий юмор, интригующий сюжет и яркая актерская игра.
Продолжение одной из самых известных романтических комедий 2000-х, которая превратила Риз Уизерспун в суперзвезду мирового масштаба. Теперь, состоявшись не только как актриса, но и как продюсер (за ее плечами нашумевшие сериалы для Hulu и Apple TV+), звезда оригинала возвращается к своему знаменитому образу Эль Вудс, чтобы достойно завершить историю.
Создатели триквела задействовали всех ключевых исполнительниц: Дженнифер Кулидж, Аланну Юбак и Джессику Коффил. Кроме того, зрителей ждет знакомство с новыми колоритными персонажами, ничуть не уступающими тем, которые фигурировали в первых двух фильмах.
Сценарий от талантливого дуэта кинодраматургов-комедиантов, знакомых еще со времен легендарного «Офиса». За плечами авторов работа над эпизодами таких культовых ситкомов, как «Парки и зоны отдыха» и «Бруклин 9-9».
Новый взгляд на работу эксцентричной юристки с учетом современных реалий. При этом основные черты ее характера, столь полюбившиеся аудитории двадцать лет назад, сохранены в первозданном виде.
Заключительная часть трилогии, также включающей в себя ленты 2001 и 2003 года.
В основу кинофраншизы лег роман Аманды Браун, посвященный ее личному опыту учебы в Юридической школе Стэмфорда. На фоне популярности экранизации писательница Натали Стэндифорд выпустила серию книг о новых приключениях Эль Вудс.
Помимо трех официальных полнометражных фильмов, главную роль в которых исполнила актриса Риз Уизерспун, существует спин-офф, бродвейский мюзикл и телешоу.
Режиссерское кресло досталось дебютантке Джэми Сук. Постановкой первой части занимался Роберт Лукетич, тогда как над сиквелом работал Чарльз Херман-Вёрмфелд. Оба не принимали в создании триквела никакого участия.
В 2018 году Уизерспун начала переговоры с MGM о продюсировании и исполнении главной роли в третьей части, после чего состоялся анонс в твиттере. Изначально предполагалось, что авторами выступят Кирстен Смит и Карен МакКаллах Лутц, а премьера состоится 8 мая 2020 года. Однако из-за эпидемиологической ситуации в мире релиз был отложен. Вскоре после старта локдауна киностудия объявлена, что Дэн Гур и Минди Калинг напишут абсолютно новый сценарий, а датой премьеры боссы MGM объявили май 2022 года.