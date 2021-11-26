Блондинка в законе 3, 2023

5 причин посмотреть фильм «Блондинка в законе 3»

«Блондинка в законе 3» — идеальное развлекательное кино, в котором есть всё для хорошего вечера: легкий юмор, интригующий сюжет и яркая актерская игра.

Продолжение одной из самых известных романтических комедий 2000-х, которая превратила Риз Уизерспун в суперзвезду мирового масштаба. Теперь, состоявшись не только как актриса, но и как продюсер (за ее плечами нашумевшие сериалы для Hulu и Apple TV+), звезда оригинала возвращается к своему знаменитому образу Эль Вудс, чтобы достойно завершить историю.

Создатели триквела задействовали всех ключевых исполнительниц: Дженнифер Кулидж, Аланну Юбак и Джессику Коффил. Кроме того, зрителей ждет знакомство с новыми колоритными персонажами, ничуть не уступающими тем, которые фигурировали в первых двух фильмах.

Сценарий от талантливого дуэта кинодраматургов-комедиантов, знакомых еще со времен легендарного «Офиса». За плечами авторов работа над эпизодами таких культовых ситкомов, как «Парки и зоны отдыха» и «Бруклин 9-9».

Новый взгляд на работу эксцентричной юристки с учетом современных реалий. При этом основные черты ее характера, столь полюбившиеся аудитории двадцать лет назад, сохранены в первозданном виде.