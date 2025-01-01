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Все части фильма "Блондинка в законе"

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Блондинка в законе 3
Блондинка в законе 3
комедия, мелодрама 2023, США
0.0
Блондинка в законе 2
Блондинка в законе 2
комедия 2003, США
5.0
Блондинка в законе
Блондинка в законе
комедия 2001, США
6.0
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Жанр
Все Комедия Мелодрама
Страна
Все США
Год
Все 2000-2009 2020-2025

Серия фильмов "Блондинка в законе" (Legally Blonde) - это комедийная франшиза, начавшаяся в 2001 году. Главная героиня, Элл Уудс (сыгранная Риз Уизерспун), - это веселая и очаровательная блондинка, которая, кажется, больше заботится о моде, чем о своей карьере. Однако, когда ее бойфренд выходит за другую, она решает поступить в Юридическую школу Гарварда, чтобы доказать, что она может быть умной и успешной.

Фильмы "Блондинка в законе" предлагают смешные и захватывающие истории о жизни Элл Уудс и ее нестандартном подходе к юридической профессии. Они стали популярными благодаря комедийным сюжетам, остроумным диалогам и чарующей игре Риз Уизерспун.

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