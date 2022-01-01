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Фильмы про блондинок
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Фильмы про блондинок

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Блондинка в эфире
Блондинка в эфире
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7.0
комедия
2014, США
Другая женщина
Другая женщина
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7.0
комедия
2014, США
Домашнее видео
Домашнее видео
6.0
комедия, драма
2014, США
Оторвы
Оторвы
4.0
комедия, приключения
2013, США
Неизвестная Мэрилин
Неизвестная Мэрилин
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7.0
документальный
2012, Франция
Очень плохая училка
Очень плохая училка
7.0
комедия
2011, США
Значит, война
Значит, война
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8.0
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
Слишком крута для тебя
Слишком крута для тебя
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7.0
комедия, мелодрама
2010, США
Монро
Монро
0.0
мелодрама
2010, Россия
Блондинка в нокауте
Блондинка в нокауте
0.0
комедия
2010, Украина
Голая правда
Голая правда
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8.0
мелодрама, комедия
2009, США
Ночь с Бет Купер
Ночь с Бет Купер
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5.0
комедия
2009, США
Красавица и уродина
Красавица и уродина
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4.0
мелодрама, комедия
2008, США
Однажды в Вегасе
Однажды в Вегасе
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7.0
комедия
2008, США
Мальчикам это нравится
Мальчикам это нравится
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6.0
комедия
2008, США
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Добейся успеха: Все или ничего
Добейся успеха: Все или ничего
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5.0
комедия, спорт
2006, США
Между небом и землей
Между небом и землей
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7.0
мелодрама, комедия
2005, США
Подальше от тебя
Подальше от тебя
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7.0
драма, комедия
2005, США
История Золушки
История Золушки
7.0
мелодрама, комедия
2004, США / Канада
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Образ светловолосой миловидной девушки давно стал поводом для снисходительности и насмешек. В обществе сложился стереотип о белокурых красавицах, согласно которому им недостает интеллекта и способностей для серьезной деятельности. Однако кинематограф демонстрирует, что нет никакой зависимости между цветом шевелюры и способностью логически мыслить, показывая яркие примеры добившихся успеха женщин.

Не только комедии: пять лучших фильмов про блондинок

Привычка мыслить шаблонно и выстраивать отношение к человеку исходя из его внешности неоднократно ставит многих людей в тупиковую ситуацию. Первая ассоциация, возникающая при виде симпатичной блондинки у заложников стереотипов – как правило, о недалекости и легкомысленности девушки. А тем временем она вполне может оказаться успешной бизнес-леди, талантливым адвокатом или просто интереснейшим собеседником.

Блондинка в законе

В жизни Эль Вудс происходит настоящая трагедия: парень, в которого она беззаветно влюблена, вместо долгожданного предложения руки и сердца сделал предложение расстаться. Причиной юноша из благородной семьи назвал легкомысленность девушки, ведь для такого солидного парня, как он, нужна дама с более серьезными взглядами на жизни. Оставив подружку предаваться слезам и телесериалам, он уехал в Гарвард. Оплакав потерю, героиня Риз Уизерспун приняла твердое решение доказать бывшему, а заодно и самой себе, что способна на серьезность. Она отказывается от вечеринок, страдает над учебниками и поступает на юридический факультет Гарварда, где отныне всем предстоит распрощаться со своими стереотипами касательно блондинок.

Неизвестная Мэрилин

Фильм рассказывает о не освещенной софитами и вспышками стороне жизни легендарной личности – Мэрилин Монро, секс-символа середины прошлого века. Когда-то она работала моделью и даже мечтать не могла о покорении Голливуда. Монро стремилась стать профессиональной актрисой, но образ, покоривший публику, стал для нее клетью: кроме амплуа сексапильной душечки, ее не рассматривали ни на какие другие роли, а гонорары постоянно занижали. Любая порция сплетен о ее персоне незамедлительно выливалась в прессу, и журналисты не давали девушки прохода. Ее жизнь окончилась трагически, и удивительно ли это, если знать историю, которую демонстрирует кинолента?

Блондинка в эфире

Элизабет Бэнкс только что получила работу телеведущей, но накануне первого выхода в эфир перебрала алкоголя. Главная героиня просыпается в квартире ухажера, выбежав на улицу, обнаруживает, что ее машину увозит эвакуатор, а сама она находится посреди гетто. События прошлой ночи исправить не получится, но успеть на эфир, чтобы не потерять шанс на долгожданную работу мечты, нужно любой ценой.

Милашка

Однажды главная героиня после череды неудач на личном фронте наконец встречает мужчину своих грез, но после нескольких минут диалога он испаряется. Единственное, что о нем знает девушка, – в субботу он собирается ехать на свадьбу к брату. Верная подруга, Кортни, убеждает Кристину отправиться в Сомерсет и найти таинственного незнакомца. Девушкам обеспечен водоворот приключений, но они не собираются сдаваться на полпути.

Монро

Зина Кудряшова – сотрудница станции ЖД Сафьяново. Местные называют прекрасную девушку Монро за необыкновенную схожесть с легендарной блондинкой, что невероятно льстит главной героине. Она верит, что именно этот образ делает ее особенно привлекательной, и всеми силами его поддерживает. Но кроме внешних данных, от знаменитой Мэрилин девушка наследует и неудачи в романтических отношениях.

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