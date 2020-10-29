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Сияние Сияние
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The Shining

Сияние, 1980

1980 / Великобритания / США
7.6 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Начинающий писатель и алкоголик в завязке Джек Торранс со своей женой Венди и их сыном Дэнни едет в уединенный отель «Оверлук», куда он устроился смотрителем. Когда отель закрывается на межсезонье, менеджер устраивает Джеку экскурсию, а повар, мистер Халлоран, беседует с Дэнни о редком даре под названием «Сияние», стараясь предупредить его о заброшенных номерах отеля и, в частности, о закрытом номере 237. Когда они остаются одни, Джек начинает терять рассудок, скучая среди бесконечных снежных бурь в этой гигантской тюрьме, пронизанной странными происшествиями и жуткими видениями. Вскоре голоса в его голове начинают требовать жертв…

  • Поскольку Дэнни Ллойд был очень молод и это была его первая роль, Кубрик очень заботился о ребенке. Во время съемок у Ллойда создалось впечатление, что фильм был драмой, а не хоррором. Во всех «опасных» сценах вместо Дэнни снимался манекен. 
  • На съемки знаменитой сцены «А вот и Джонни!» ушло три дня, причем Николсоном было уничтожено более 60 дверей. Так как актер работал пожарным и слишком легко разламывал их на части, реквизиторы устанавливали двери повышенной прочности. 
  • На съемку кадра с льющейся из лифтов кровью ушло больше года. Каждый раз, когда двери открывались, Кубрик говорил: «Это не похоже на кровь». 

Главный герой — Джек Торренс — приехал в элегантный уединенный отель, чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона вместе со своей женой и сыном. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Или это не совсем так? Ответ лежит во мраке, сотканном из преступного кошмара.

7.6 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 29 октября 2020
Премьера в мире 23 мая 1980
Возраст 16+
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Бэрри Нелсон
Джек Николсон
Джек Николсон
Джо Теркел
Дэнни Ллойд
Скэтмэн Крозерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сияние 5 постеров
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