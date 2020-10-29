Сияние, 1980

Начинающий писатель и алкоголик в завязке Джек Торранс со своей женой Венди и их сыном Дэнни едет в уединенный отель «Оверлук», куда он устроился смотрителем. Когда отель закрывается на межсезонье, менеджер устраивает Джеку экскурсию, а повар, мистер Халлоран, беседует с Дэнни о редком даре под названием «Сияние», стараясь предупредить его о заброшенных номерах отеля и, в частности, о закрытом номере 237. Когда они остаются одни, Джек начинает терять рассудок, скучая среди бесконечных снежных бурь в этой гигантской тюрьме, пронизанной странными происшествиями и жуткими видениями. Вскоре голоса в его голове начинают требовать жертв…