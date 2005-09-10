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Без ума от любви Без ума от любви
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Mozart and the Whale

Без ума от любви, 2005

2005
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Дональд — добрый и безобидный парень. Природа наделила его ранимой душой и феноменальной способностью ловко обращаться с самыми сложными числами, лишив его в обмен на этот дар умения общаться и выражать свои чувства.

Мозг ни секунды не дает Дональду покоя, он попросту не сможет жить без надежных правил и схем, которыми наполнен каждый его день. Но когда судьба сводит его с Изабель со столь же уникальной и сложной душой, перед ним возникает формула, которую он еще никогда не решал — непредсказуемая формула любви, где все волнительно и странно.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера в мире 10 сентября 2005
Возраст 16+
Режиссер
Петтер Несс
Петтер Несс
В ролях
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Гэри Коул
Гэри Коул
Шейла Келли
Эрика Лирсен
Все актеры и съемочная группа
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Без ума от любви
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