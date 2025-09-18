Меню
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

18 сентября 2025 23:41
Антиутопия по роману Стивена Кинга, японский хоррор с детскими играми и триллер об онлайн-игре со смертельными заданиями.

Долгая прогулка (2025)

Первая экранизация одноименного романа Стивена Кинга о мире будущего, в котором государство ежегодно проводит жестокие соревнования на выживание. 100 юношей, прошедших строгий отбор, должны, не останавливаясь, пройти сотни миль, пока в живых не останется один из них. На кону — не только выживание, но и крупная сумма денег и исполнение всех желаний до конца жизни.

Роман был опубликован в 1979 году и быстро привлек внимание кинематографистов. В 1988 году правами на экранизацию заинтересовался режиссер «Ночи живых мертвецов» Джордж Ромеро. А в 2007 «Долгую прогулку» планировал перенести на экран «постоянный режиссер» Кинга Фрэнк Дарабонт, снявший «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу». Однако до съемок дело так и не дошло. В итоге в 2023 году стало известно, что режиссером адаптации станет Френсис Лоуренс, известный по работе над, пожалуй, самой известной антиутопией о жестоких соревнованиях — «Голодные игры». Главные роли исполнили Купер ХоффманЛакричная пицца») и Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

С 18 сентября «Долгую прогулку» можно посмотреть в кино.

Алиса в Пограничье (2020, 3 сезона)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Рёхэй Арису нигде не работает, все время проводит за видеоиграми и не ладит с отцом. Однажды, когда Арису прогуливается с двумя друзьями по городу, ребята загадочным образом переносятся в альтернативный, опустевший Токио. Скоро герои узнают, что им нужно регулярно принимать участие в смертельных играх: так они получают своеобразные «визы», по истечении срока которых их убьет загадочный небесный лазер, если они не продолжат играть. Помимо того, чтобы выиграть, Арису должен выяснить, кто стоит за случившимся, и понять, как вернуться в реальный мир.

В конце сентября ожидается выход 3 сезона сериала.

Пушки Акимбо (2019)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Экшен-комедия с Дэниэлом Рэдклиффом и Самарой УивингЯ иду искать»). Герой Рэдклиффа — неудачник Майлз, который от нечего делать строчит оскорбительные комментарии на форуме подпольной игры со смертельными поединками. Однако организаторы игр, не оценив шутку, находят Майлза, прикручивают к его рукам пистолеты и вынуждают участвовать в соревнованиях, ведь за ним на охоту отправился самый опасный игрок — психопатка Никс, которая не остановится ни перед чем ради победы.

Планета зверей (2018)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Китайский приключенческий триллер с Майклом Дугласом в роли таинственного распорядителя жестоких игр. Несостоявшийся актер Чжэн Кайси работает клоуном и с трудом может оплатить лечение матери, которая уже несколько лет находится в коме. Однажды он ввязывается в сомнительную авантюру, сулившую много денег, но в итоге не только теряет все, но и остается должен. Тогда Чжэну предлагают принять участие в игре «Число судьбы». На огромном корабле собираются люди со всего света и играют в камень-ножницы-бумагу. Победителю спишут все долги, а проигравшие — погибнут.

Фильм основан на известной манге об азартных играх «Кайдзи», которую не раз экранизировали: в 2007 году вышел одноименный сериал.

Нерв (2016)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Триллер с Эммой Робертс и Дэйвом Франко. Старшеклассница Ви по наущению подруги регистрируется в онлайн-игре «Нерв», участники которой регулярно получают небольшие задания. За выполнение игрокам начисляют деньги, за отказ — все заработанное аннулируется. Поначалу Ви приходят хоть и некомфортные, но безобидные задания (например, поцеловать незнакомца в кафе), но постепенно они становятся все более опасными. Когда подруга Ви чуть не погибает, девушка решает обратиться в полицию за помощью, но обнаруживает, что выйти из игры не так-то просто.

Фильм снят по мотивам одноименного молодежного романа Джинн Райан.

Страшная воля богов (2014)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Экранизация манги «По велению высших сил», в которой, в отличие от большинства историй о соревнованиях на выживание, природа игр так и остается до конца не раскрытой. Старшеклассник Сюн Такахата, который жалуется на свою серую унылую жизнь, однажды приходит в школу и видит, что все ученики вынуждены играть в детскую игру «падающий Дарума», иначе погибнут. Пережив игру, Такахата выясняет, что Дарума — лишь начало: школьникам приходится снова и снова принимать участие во все более абсурдных и жестоких играх, чтобы выжить.

Королевская битва (2000)

Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях

Экранизация одноименного романа Косюна Таками, которая принесла широкую популярность жанру историй об играх на выживание. Действие разворачивается в вымышленной тоталитарной Японии, в которой ежегодно проводится жестокая игра под названием «Королевская битва». Школьников привозят не необитаемый остров, где они в течение 3 дней должны убивать друг друга, тогда как выигрывает последний выживший. Главный герой Сюя Нанахара, не желающий принимать участие в кровавой бойне, решает обхитрить систему и вместе с девочкой Норико, которая давно ему нравится, хочет сбежать с острова.

Роль учителя, который руководит программой и наблюдает за ребятами на острове, исполнил прославленный японский режиссер Такеши Китано. В 2003 году вышло продолжение «Королевская битва II», события которой происходят спустя несколько лет, но сиквел получил в основном негативные отзывы.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
