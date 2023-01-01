Автопортрет, 2020

Лене Мари Фоссен двадцать восемь, и она никогда не проходила через половое созревание. В десятилетнем возрасте героиня перестала есть, и с тех пор страдает тяжелой формой анорексии. Но занявшись портретной фотографией, Лене Мари поняла, что останавливать время можно и без саморазрушения. Она едет на греческий остров Хиос, где снимает местных жителей, сирийских беженцев и делает серию автопортретов в заброшенном лепрозории. В своей многолетней боли Лене Мари находит не только источник вдохновения, но и желание помочь тем, кто сталкивался с болезненным фиксациями на самоконтроле. Из отшельницы девушка превращается в «черное солнце» мировой фотографии, участвует в фестивалях, делится своим опытом на TEDTalks. Но вскоре Лене Мари получает травму шеи, и ее ослабленное тело, которое давно усваивает только протеиновые напитки, начинает сдаваться.