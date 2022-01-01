Свободное падение, 2022

Недалекое будущее. Человечество успешно осваивает космос: теперь на земной орбите располагается огромная станция «Дельта». Максим Бортников — один из членов команды по ремонту станции. Неожиданная катастрофа, вызванная протонным штормом, отрезает Максима от остальных, и он остается один в космическом пространстве.

Скафандр функционирует все хуже, силы кончаются, а связь с людьми почти утрачена. На помощь ему приходит только диспетчер Анна, которая осталась одна где-то на космической станции. Она уговаривает его не сдаваться и продолжать бороться, ведь ей тоже нужна помощь: с ней что-то произошло, и она не может выбраться со станции. Теперь Максиму придется рисковать не только ради спасения собственной жизни, но и чужой…