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Постер мультфильма Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
7.9
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века - Трейлер
Киноафиша Фильмы Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
7.9

Аполлон-10 1/2: Приключение космического века

, 2022
Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood
США / приключения, анимация, драма / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Аполлон-10 1/2: Приключение космического века
7.9
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века - Трейлер
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века  Трейлер

О фильме

Мужчина рассказывает о своей жизни в Хьюстоне 1969 года, когда ему было всего 10 лет, переплетая воспоминания с фантастическим рассказом о путешествии на Луну.

В ролях

Закари Ливай
Закари Ливай
Kranz
Джек Блэк
Джек Блэк
Взрослый Стэн
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Джош Уиггинс
Джош Уиггинс
Steve
Ли Эдди
Ли Эдди
Mom
Сэмюэл Дэвис
Джен Гриффин
Джен Гриффин
Milo Coy
Stan
Билл Уайз
Dad
Natalie L'Amoreaux
Vicky
Jessica Brynn Cohen
Jana
Sam Chipman
Greg
Режиссер Ричард Линклейтер
Сценарист Ричард Линклейтер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 13 марта 2022
MPAA PG-13
Производство Minnow Mountain, Submarine, Detour Filmproduction
Другие названия
Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure, Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood, Apolo 10 1/2: Una infancia espacial, Apollo 10 1/2: Les fusées de mon enfance, Apollo 10 1/2, Apollo 10 1/2: Copilărie în era spațială, Apollo 10 1/2: Dítě kosmického věku, Apollo 10 1/​2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter, Apollo 10 1/2: Kosmiczne dzieciństwo, Apollo 10 1/2: Uzay Çağında Çocuk Olmak, Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial, Apollo 10 e mezzo, Apollo 10½, Apollo 10½: A Space Age Childhood, Apollo 10½: Et barn av romalderen, Apollo-10,5: Űrkorszaki gyerekkor, Аполлон-10½: Дитинство космічної ери, Аполлон-10½: Приключение космического века, أبولو ½10: طفل في عصر الفضاء, 아폴로 10 1/2: 스페이스 에이지 어드벤처, アポロ10号 1/2: 宇宙時代のアドベンチャー, 阿波羅10號半：我要上太空, Apollo.10.1.and.2.A.Space.Age.Childhood, 阿波罗 10 号半：我要上太空, 阿波罗10½号：太空时代的童年, Apollo 10 1/2: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter, Apolo 10½: Una infancia espacial, Apollo 10½: A Space Age Adventure

Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 25 декабря 2023

Трейлеры мультфильма

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Аполлон-10 1/2: Приключение космического века - Трейлер
Аполлон-10 1/2: Приключение космического века Трейлер
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Новости о мультфильме

Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн
10 сентября 2022 12:00 Для семейного просмотра: 10 мультфильмов 2022 года, которые уже есть онлайн Возвращение «‎Отеля Трансильвания», космические приключения и преступная животная группировка. Рассказываем, какие анимационные работы вы могли пропустить в этом году.      
Вышел трейлер нового фильма Ричарда Линклейтера «Аполлон-10½: Приключение космического века»
9 марта 2022 15:34 Вышел трейлер нового фильма Ричарда Линклейтера «Аполлон-10½: Приключение космического века» Подобно «Пробуждению жизни» и «Помутнению», картина была создана при помощи техники ротоскопирования.

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