Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Проксима Проксима
Киноафиша Фильмы Проксима
Proxima

Проксима, 2019

2019 / Франция
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Главная героиня готовится к важной космической миссии и долгому расставанию с маленькой дочкой
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сара с детства знала, что хочет оказаться в космосе. Спустя много лет она очень близка к осуществлению своей мечты — она астронавт, сотрудница французского космического агентства. Но быть астронавтом — это в первую очередь работа, такая же, как любая другая. После тяжелого дня в центре подготовки Сара спешит домой, где ее ждут обычные домашние заботы и маленькая дочь, которую она воспитывает вместе с бывшим мужем, работающим астрофизиком.

Наконец, годы стараний и изнурительных тренировок приносят свои плоды — Сара успешно сдает все тесты и получает возможность стать членом экипажа в экспедиции “Проксима”. Это подразумевает отъезд в Россию для подготовки к отлету с последующим нахождением на орбите в течение года.

Сара вновь столкнется с запредельными нагрузками, а также окажется в компании мужчин-космонавтов, которые, кажется, не очень-то верят в то, что Сара может быть равноценным напарником и считают, что женщинам не место в космосе. Но самое большое испытание, которое ее ждет — это разлука с дочерью. Однако, несмотря на все трудности, Сара не готова отказаться от осуществления своей мечты.

Премьера фильма состоялась 7 сентября 2019 года на кинофестивале в Торонто.

На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фильм был отмечен трижды: специальное упоминание жюри, специальный приз жюри, награда от экуменического жюри. Также фильм был отмечен почетным упоминанием жюри на кинофестивале в Торонто.

Некоторые сцены были сняты в реальном космическом учебном центре “European Astronaut Center” недалеко от Кельна, Германия, а также в российском Звездном городке в Подмосковье и на космодроме “Байконур” в Казахстане. Съёмочная группа работала в тесном контакте с российским центром подготовки космонавтов.

Хотя Ева Грин выросла во Франции, она с юных лет посещала англоязычную школу и безупречно говорит на французском и английском языках. Поэтому когда в фильме она говорит по-английски ее французский акцент намеренно усилен.

Дайан Крюгер выражала желание сыграть главную женскую роль во время интервью с режиссером Алис Винокур на канале “BUILD Series” 9 августа 2016 года. Однако Винокур выбрала на эту роль Еву Грин.

В фильме звучат английский, французский, немецкий и русский языки.

В переводе с латыни “proxima” означает “ближайшая”.

Стихотворение, которое возле костра читает русский космонавт Антон Очиевский — это “Bозьми на радость из моих ладоней” Осипа Мандельштама. В ответ Майк Шеннон декламирует “Дай мне безмолвное солнце чудесное” Уолта Уитмена.

В роли камео появляется реальный французский космонавт Тома Песке.

Фильм вдохновлен женщинами-космонавтами, которые были матерями. В финальных титрах фильма показаны фотографии известных женщин-космонавтов с их детьми. С некоторыми из них режиссер Алис Винокур консультировалась перед съемками.

Появление голливудских звезд Мэтта Диллона и Евы Грин на улицах и в продуктовых магазинах Звездного городка вызвало огромный ажиотаж среди тех россиян, которые встречали и узнавали актеров. В “Инстаграм” появились десятки совместных фотографий и селфи, которые моментально облетели весь российский сегмент интернета и были показаны в крупнейших СМИ.

Ева Грин получила номинацию на французскую кинопремию “Люмьер” в категории “Лучшая женская роль”.

Фильм получил положительные оценки кинокритиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины 82% “свежести”, на сайте Metacritic 71 балл из 100 на основе 19 рецензий.

Мама семилетней девочки и отважный астронавт в одном лице берет на себя важную космическую миссию сроком на год. Героине предстоят интенсивные и изнурительные тренировки, но еще труднее приготовиться к расставанию с дочерью.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 16 января 2020
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 12+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Алис Винокур
Алис Винокур
В ролях
Ева Грин
Ева Грин
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Ларс Айдингер
Ларс Айдингер
Зели Булан
Зели Булан
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про космос Фильмы про космос
Постер фильма Проксима 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Проксима смотреть онлайн

Проксима
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Весной 2018 года в российских СМИ проскочил забавный сюжет: посетители одного из подмосковных супермаркетов встретили в винно-водочном отделе французскую актрису Еву Грин. В Инстаграме появились селфи со звездой, в комментариях шутили про девушку Бонда, которой больше не наливать, а вот про то, по какому поводу Грин приезжала в Россию, все как-то быстро забыли. И вот теперь, почти два года спустя, в прокат выходит «Проксима» — картина, основное действие которой разворачивается…
Читать
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Проксима
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ева Грин представила драму «Проксима» на красной дорожке фестиваля в Сан-Себастьяне Стало очевидно, насколько актриса подружилась с юной коллегой по фильму.
Написать
24 сентября 2019 00:50
Кинорынок-108: «Джентльмены» Гая Ричи и Ева Грин в «Пятёрочке» В последнем репортаже с московского кинорынка Станислав Дединский рассказывает о хитах независимых прокатчиков.  
Написать
20 апреля 2019 19:59
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
trailer
Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши