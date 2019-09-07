Проксима, 2019

Сара с детства знала, что хочет оказаться в космосе. Спустя много лет она очень близка к осуществлению своей мечты — она астронавт, сотрудница французского космического агентства. Но быть астронавтом — это в первую очередь работа, такая же, как любая другая. После тяжелого дня в центре подготовки Сара спешит домой, где ее ждут обычные домашние заботы и маленькая дочь, которую она воспитывает вместе с бывшим мужем, работающим астрофизиком.
Наконец, годы стараний и изнурительных тренировок приносят свои плоды — Сара успешно сдает все тесты и получает возможность стать членом экипажа в экспедиции “Проксима”. Это подразумевает отъезд в Россию для подготовки к отлету с последующим нахождением на орбите в течение года.
Сара вновь столкнется с запредельными нагрузками, а также окажется в компании мужчин-космонавтов, которые, кажется, не очень-то верят в то, что Сара может быть равноценным напарником и считают, что женщинам не место в космосе. Но самое большое испытание, которое ее ждет — это разлука с дочерью. Однако, несмотря на все трудности, Сара не готова отказаться от осуществления своей мечты.
Премьера фильма состоялась 7 сентября 2019 года на кинофестивале в Торонто.
На международном кинофестивале в Сан-Себастьяне фильм был отмечен трижды: специальное упоминание жюри, специальный приз жюри, награда от экуменического жюри. Также фильм был отмечен почетным упоминанием жюри на кинофестивале в Торонто.
Некоторые сцены были сняты в реальном космическом учебном центре “European Astronaut Center” недалеко от Кельна, Германия, а также в российском Звездном городке в Подмосковье и на космодроме “Байконур” в Казахстане. Съёмочная группа работала в тесном контакте с российским центром подготовки космонавтов.
Хотя Ева Грин выросла во Франции, она с юных лет посещала англоязычную школу и безупречно говорит на французском и английском языках. Поэтому когда в фильме она говорит по-английски ее французский акцент намеренно усилен.
Дайан Крюгер выражала желание сыграть главную женскую роль во время интервью с режиссером Алис Винокур на канале “BUILD Series” 9 августа 2016 года. Однако Винокур выбрала на эту роль Еву Грин.
В фильме звучат английский, французский, немецкий и русский языки.
В переводе с латыни “proxima” означает “ближайшая”.
Стихотворение, которое возле костра читает русский космонавт Антон Очиевский — это “Bозьми на радость из моих ладоней” Осипа Мандельштама. В ответ Майк Шеннон декламирует “Дай мне безмолвное солнце чудесное” Уолта Уитмена.
В роли камео появляется реальный французский космонавт Тома Песке.
Фильм вдохновлен женщинами-космонавтами, которые были матерями. В финальных титрах фильма показаны фотографии известных женщин-космонавтов с их детьми. С некоторыми из них режиссер Алис Винокур консультировалась перед съемками.
Появление голливудских звезд Мэтта Диллона и Евы Грин на улицах и в продуктовых магазинах Звездного городка вызвало огромный ажиотаж среди тех россиян, которые встречали и узнавали актеров. В “Инстаграм” появились десятки совместных фотографий и селфи, которые моментально облетели весь российский сегмент интернета и были показаны в крупнейших СМИ.
Ева Грин получила номинацию на французскую кинопремию “Люмьер” в категории “Лучшая женская роль”.
Фильм получил положительные оценки кинокритиков. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у картины 82% “свежести”, на сайте Metacritic 71 балл из 100 на основе 19 рецензий.
Мама семилетней девочки и отважный астронавт в одном лице берет на себя важную космическую миссию сроком на год. Героине предстоят интенсивные и изнурительные тренировки, но еще труднее приготовиться к расставанию с дочерью.