Проксима, 2019

Сара с детства знала, что хочет оказаться в космосе. Спустя много лет она очень близка к осуществлению своей мечты — она астронавт, сотрудница французского космического агентства. Но быть астронавтом — это в первую очередь работа, такая же, как любая другая. После тяжелого дня в центре подготовки Сара спешит домой, где ее ждут обычные домашние заботы и маленькая дочь, которую она воспитывает вместе с бывшим мужем, работающим астрофизиком.

Наконец, годы стараний и изнурительных тренировок приносят свои плоды — Сара успешно сдает все тесты и получает возможность стать членом экипажа в экспедиции “Проксима”. Это подразумевает отъезд в Россию для подготовки к отлету с последующим нахождением на орбите в течение года.

Сара вновь столкнется с запредельными нагрузками, а также окажется в компании мужчин-космонавтов, которые, кажется, не очень-то верят в то, что Сара может быть равноценным напарником и считают, что женщинам не место в космосе. Но самое большое испытание, которое ее ждет — это разлука с дочерью. Однако, несмотря на все трудности, Сара не готова отказаться от осуществления своей мечты.