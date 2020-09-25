Проклятие ведьмы, 2020

Англия, 1665 год. Страна разорена Великой чумой, в то время как охота на ведьм идет полным ходом. Заболев этой болезнью, молодой фермер Джо решает повеситься, чтобы не заразить свою жену Грейс и их новорожденного ребенка. Покинутая, Грейс попадает в опалу у владельца их фермы, графа Пендлтона, который требует арендную плату и хочет получить тело героини вместо денег. Когда она отказывается от его ухаживаний, граф сразу же публично обвиняет Грейс в колдовстве. Теперь она оказывается во власти охотника на ведьм Муркрофта, который специализируется на получении признаний под пытками. И вскоре, на пике страданий и боли, Грейс посещает сам дьявол…