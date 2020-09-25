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Проклятие ведьмы Проклятие ведьмы
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The Reckoning

Проклятие ведьмы, 2020

2020 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Англия, 1665 год. Страна разорена Великой чумой, в то время как охота на ведьм идет полным ходом. Заболев этой болезнью, молодой фермер Джо решает повеситься, чтобы не заразить свою жену Грейс и их новорожденного ребенка. Покинутая, Грейс попадает в опалу у владельца их фермы, графа Пендлтона, который требует арендную плату и хочет получить тело героини вместо денег. Когда она отказывается от его ухаживаний, граф сразу же публично обвиняет Грейс в колдовстве. Теперь она оказывается во власти охотника на ведьм Муркрофта, который специализируется на получении признаний под пытками. И вскоре, на пике страданий и боли, Грейс посещает сам дьявол…

  • Действие фильма происходит в 1665 году, при этом один из героев называет другого идиотом, хотя первое зарегистрированное упоминание использования этого слова было отмечено только в 1910 году.
  • Хотя по сюжету действие фильма происходит в Северной Англии, съемки проходили в Будапеште, в Венгрии. И интерьерные, и натурные сцены снимались в павильонах венгерской Fot Studios, в декорациях, построенных и спроектированных Яном Бейли.
  • В титрах говорится, что 500 000 английских женщин были казнены за ведьмовство, хотя историки считают, что во всем мире их число составило от 40 до 45 000.

XVII век. Времена чумы и безжалостной охоты на ведьм. Дьявол протягивает руку помощи девушке, попавшей в заточение Святой инквизиции. Под пытками от нее требуют признаться в сговоре с темными силами. Однако, чем дольше девушка терпит мучения, тем меньше у неё сил сопротивляться предложению Князя тьмы.

5.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 25 сентября 2020
Премьера в мире 25 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Нил Маршалл
Нил Маршалл
В ролях
Шон Пертуи
Шон Пертуи
Джо Андерсон
Джо Андерсон
Шарлотта Кирк
Стивен Уоддингтон
Стивен Уоддингтон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Проклятие ведьмы 3 постера
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Проклятие ведьмы
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саундтрек фильма Проклятие ведьмы
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