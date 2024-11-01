Оповещения от Киноафиши
Ловушка дьявола

Ловушка дьявола

The Devil's Trap 18+
О фильме

Ночью в тихой палате городской больницы девушка утешает своего брата Билли, которого парализовало после травмы. Билли страдает от кошмаров, в которых он возвращается в детство и снова сталкивается с жестоким отцом-алкоголиком. Тем временем на соседней койке доживает последние часы мистер Коэн. Кажется, этот странный старик знает о своем соседе и его сестре все. Беззащитным героям предстоит сложить пазл из страшных снов и пугающих предзнаменований, чтобы понять, кто же такой мистер Коэн, пока не стало слишком поздно.

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 27 ноября 2025
Премьера в мире 1 ноября 2024
Дата выхода
1 ноября 2024 США
Производство Cinematic Labs, Audio Post House, Bulldog Brothers Entertainment
Другие названия
The Devil's Trap, A Armadilha do Diabo, Phobia
Режиссер
Alexander Nistratov
В ролях
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Майкл Паре
Майкл Паре
Ричард Греко
Кортни Палм
Энтони Короне
Фильм находится в подборках
Фильмы про дьявола Фильмы про дьявола

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 13 голосов
5.5 IMDb
Ловушка дьявола - смотреть в онлайн-кинотеатре

Ловушка дьявола

Кадры из фильма
