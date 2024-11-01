Ночью в тихой палате городской больницы девушка утешает своего брата Билли, которого парализовало после травмы. Билли страдает от кошмаров, в которых он возвращается в детство и снова сталкивается с жестоким отцом-алкоголиком. Тем временем на соседней койке доживает последние часы мистер Коэн. Кажется, этот странный старик знает о своем соседе и его сестре все. Беззащитным героям предстоит сложить пазл из страшных снов и пугающих предзнаменований, чтобы понять, кто же такой мистер Коэн, пока не стало слишком поздно.