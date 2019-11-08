Западня для дьявола, 2020

Премьера картины состоялась на жанровом кинофестивале Science+Fiction в Триесте, Италия. Также “Западня для дьявола” участвовала в программе фестиваля ужасов в Барселоне, Испания.

Несмотря на то, что страна-производитель “Западни для дьявола” – Италия, режиссер Алессио Лигуори решил снимать фильм на английском языке с международным актерским составом. В интервью изданию Cineuropa Лигуори заявил, что считает “Западню для дьявола” абсолютно европейской картиной.

Картина имеет возрастное ограничение 18+.

Кастинг актеров проходил в Лондоне, Великобритания.

Оригинальное название фильма – “In the Trap”, что в переводе с английского звучит как «В западне».

Фильм “Западня для дьявола” для дьявола собрал в мировом прокате 83 215 долларов. Картина была приобретена для проката в 23 странах, включая Россию и США.

Картина была спродюсированна студией Dreamworldmovies и Луиджи Де Филипписом совместно с Mad Rocket Entertainment. Mad Rocket – продюсерская компания самого Алессио Лигуори, Даниэле Коши, Алессандро Рисулео и Симоне Браччи.

Практически все действие фильма разворачивается в одной декорации. Хотя по сюжету события происходят в неназванном городке где-то в Англии, большая часть съемок прошла в Риме, в частности на студии некоммерческой организации Latina Film Commission. Ряд кадров был снят на скалах Корнуолла в графстве Девоншир в Юго-Западной Англии.

Саундтрек к фильму был записан с участием оркестра на студии в Будапеште, Венгрия.

Дом, который появляется в кадрах трейлера и фильма, – реально существующее здание в графстве Девон. Художник-постановщик Мириам Юдит Райхель долгое время работала над поиском подходящей локации по всей Европе, пока наконец не наткнулась на эту постройку на юго-западе Англии. Владелец разрешил создателям картины вести съемки в своем здании, пока команда работала над декорациями, соответствующими нужной эстетике, на студии в Риме. По признанию режиссера Алессио Лигуори, до него доходили слухи о том, что девонский дом действительно населен призраками.

Перед съемками фильма Алессио Лигуори многократно пересматривал художественный фильм “Шесть демонов Эмили Роуз” Скотта Дерриксона (2005) и все доступные видео, изображающие обряд предполагаемого изгнания демонов. Режиссер также общался со священниками-экзорцистами и проводил тематические исследования совместно со сценаристом Даниэле Коши.