Западня для дьявола, 2020

Будучи еще маленьким мальчиком, Филипп стал свидетелем жуткой гибели своей младшей сестры: зловещая тень, появившаяся из его постели, убила девочку на глазах у матери и брата.
Став заложником травмы и страхов, следующие 25 лет Филипп практически не покидает пределы своей квартиры в маленьком английском городке и с помощью веры, молитв и католических атрибутов пытается защититься от дьявольской сущности, которая подвергает героя зверским мучениям.
Каким-то чудом Филипп завязывает отношения со скрипачкой Кэтрин, но в первую же ночь в доме возлюбленного девушка становится одержима демоном. За помощью молодой человек обращается к своей единственной опоре – давнему другу его семьи, престарелому святому отцу Эндрю.
Психологический хоррор “Западня для дьявола” снял итальянский режиссер Алессио Лигуори. Фильм стал его второй полнометражной художественной работой после научно-фантастического триллера “Отчет 51”. Главные роли исполнили Джэми Пол (Филипп), успевший “засветиться” в популярном сериале “Черное зеркало”, и Дэвид Бэйли (отец Эндрю), которого зритель может помнить по работам в “Жанне д’Арк” Люка Бессона, “Гладиаторе” Ридли Скотта и франшизе “Пираты Карибского моря”.
Премьера картины состоялась на жанровом кинофестивале Science+Fiction в Триесте, Италия. Также “Западня для дьявола” участвовала в программе фестиваля ужасов в Барселоне, Испания.
Несмотря на то, что страна-производитель “Западни для дьявола” – Италия, режиссер Алессио Лигуори решил снимать фильм на английском языке с международным актерским составом. В интервью изданию Cineuropa Лигуори заявил, что считает “Западню для дьявола” абсолютно европейской картиной.
Картина имеет возрастное ограничение 18+.
Кастинг актеров проходил в Лондоне, Великобритания.
Оригинальное название фильма – “In the Trap”, что в переводе с английского звучит как «В западне».
Фильм “Западня для дьявола” для дьявола собрал в мировом прокате 83 215 долларов. Картина была приобретена для проката в 23 странах, включая Россию и США.
Картина была спродюсированна студией Dreamworldmovies и Луиджи Де Филипписом совместно с Mad Rocket Entertainment. Mad Rocket – продюсерская компания самого Алессио Лигуори, Даниэле Коши, Алессандро Рисулео и Симоне Браччи.
Практически все действие фильма разворачивается в одной декорации. Хотя по сюжету события происходят в неназванном городке где-то в Англии, большая часть съемок прошла в Риме, в частности на студии некоммерческой организации Latina Film Commission. Ряд кадров был снят на скалах Корнуолла в графстве Девоншир в Юго-Западной Англии.
Саундтрек к фильму был записан с участием оркестра на студии в Будапеште, Венгрия.
Дом, который появляется в кадрах трейлера и фильма, – реально существующее здание в графстве Девон. Художник-постановщик Мириам Юдит Райхель долгое время работала над поиском подходящей локации по всей Европе, пока наконец не наткнулась на эту постройку на юго-западе Англии. Владелец разрешил создателям картины вести съемки в своем здании, пока команда работала над декорациями, соответствующими нужной эстетике, на студии в Риме. По признанию режиссера Алессио Лигуори, до него доходили слухи о том, что девонский дом действительно населен призраками.
Перед съемками фильма Алессио Лигуори многократно пересматривал художественный фильм “Шесть демонов Эмили Роуз” Скотта Дерриксона (2005) и все доступные видео, изображающие обряд предполагаемого изгнания демонов. Режиссер также общался со священниками-экзорцистами и проводил тематические исследования совместно со сценаристом Даниэле Коши.
Филип оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.