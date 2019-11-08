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Западня для дьявола Западня для дьявола
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In the Trap

Западня для дьявола, 2020

2020 / Италия
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Будучи еще маленьким мальчиком, Филипп стал свидетелем жуткой гибели своей младшей сестры: зловещая тень, появившаяся из его постели, убила девочку на глазах у матери и брата.

Став заложником травмы и страхов, следующие 25 лет Филипп практически не покидает пределы своей квартиры в маленьком английском городке и с помощью веры, молитв и католических атрибутов пытается защититься от дьявольской сущности, которая подвергает героя зверским мучениям.

Каким-то чудом Филипп завязывает отношения со скрипачкой Кэтрин, но в первую же ночь в доме возлюбленного девушка становится одержима демоном. За помощью молодой человек обращается к своей единственной опоре – давнему другу его семьи, престарелому святому отцу Эндрю.

Психологический хоррор “Западня для дьявола” снял итальянский режиссер Алессио Лигуори. Фильм стал его второй полнометражной художественной работой после научно-фантастического триллера “Отчет 51”. Главные роли исполнили Джэми Пол (Филипп), успевший “засветиться” в популярном сериале “Черное зеркало”, и Дэвид Бэйли (отец Эндрю), которого зритель может помнить по работам в “Жанне д’Арк” Люка Бессона, “Гладиаторе” Ридли Скотта и франшизе “Пираты Карибского моря”.

Премьера картины состоялась на жанровом кинофестивале Science+Fiction в Триесте, Италия. Также “Западня для дьявола” участвовала в программе фестиваля ужасов в Барселоне, Испания.

Несмотря на то, что страна-производитель “Западни для дьявола” – Италия, режиссер Алессио Лигуори решил снимать фильм на английском языке с международным актерским составом. В интервью изданию Cineuropa Лигуори заявил, что считает “Западню для дьявола” абсолютно европейской картиной.

Картина имеет возрастное ограничение 18+.

Кастинг актеров проходил в Лондоне, Великобритания.

Оригинальное название фильма – “In the Trap”, что в переводе с английского звучит как «В западне».

Фильм “Западня для дьявола” для дьявола собрал в мировом прокате 83 215 долларов. Картина была приобретена для проката в 23 странах, включая Россию и США.

Картина была спродюсированна студией Dreamworldmovies и Луиджи Де Филипписом совместно с Mad Rocket Entertainment. Mad Rocket – продюсерская компания самого Алессио Лигуори, Даниэле Коши, Алессандро Рисулео и Симоне Браччи.

Практически все действие фильма разворачивается в одной декорации. Хотя по сюжету события происходят в неназванном городке где-то в Англии, большая часть съемок прошла в Риме, в частности на студии некоммерческой организации Latina Film Commission. Ряд кадров был снят на скалах Корнуолла в графстве Девоншир в Юго-Западной Англии.

Саундтрек к фильму был записан с участием оркестра на студии в Будапеште, Венгрия.

Дом, который появляется в кадрах трейлера и фильма, – реально существующее здание в графстве Девон. Художник-постановщик Мириам Юдит Райхель долгое время работала над поиском подходящей локации по всей Европе, пока наконец не наткнулась на эту постройку на юго-западе Англии. Владелец разрешил создателям картины вести съемки в своем здании, пока команда работала над декорациями, соответствующими нужной эстетике, на студии в Риме. По признанию режиссера Алессио Лигуори, до него доходили слухи о том, что девонский дом действительно населен призраками.

Перед съемками фильма Алессио Лигуори многократно пересматривал художественный фильм “Шесть демонов Эмили Роуз” Скотта Дерриксона (2005) и все доступные видео, изображающие обряд предполагаемого изгнания демонов. Режиссер также общался со священниками-экзорцистами и проводил тематические исследования совместно со сценаристом Даниэле Коши.

Филип оказывается заперт в своей собственной квартире. Он стал заложником собственного страха и боится покинуть помещение, в котором его подвергает мучительным пыткам зловещая сила на протяжении последних двух лет.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 26 марта 2021
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Престиж Кино
Режиссер
Алессио Лигуори
Алессио Лигуори
В ролях
Дэвид Бэйли
Дэвид Бэйли
Роберт Нэйрн
Роберт Нэйрн
Делена Кидд
Делена Кидд
Паола Бонтемпи
Паола Бонтемпи
Соня Каллингфорд
Соня Каллингфорд
Все актеры и съемочная группа
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Западня для дьявола
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Англия, 1995 год. Маленький Филипп, проснувшись ночью, слышит голоса. Гроза усиливается. Не в силах уснуть, он заглядывает под одеяло и замечает там что-то. Прибежавшая на крики ребенка мать ничего не замечает и убеждает сына, что это всего лишь его воображение. Однако темные силы не успокаиваются. Нечто утаскивает за собой сестру героя, Айседору, и запирает дверь. Когда шум прекращается, в пустой комнате остается только растерзанное тело девочки. После трагедии семья крепнет в молитве, покой в…
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mellomel 22 февраля 2020, 15:09
Почему в симферополе нет в прокате?
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