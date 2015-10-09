Экзорцизм Молли Хартли, 2015

Фильм продолжает историю о ребенке, в которую вселился демон, терроризировавший девочку и всех ее родственников – «Призраки Молли Хартли». Прошло шесть лет, и главная героиня выросла в привлекательную девушку, окончившую колледж. Однажды она обнаруживает, что кошмары прошлого вернулись, и зло снова овладевает ею. Молли узнает, что ее душа принадлежит Сатане, и это невозможно исправить. Ее застают на месте преступления, обвиняют в убийстве, но после суда признают невменяемой и отправляют на лечение. Под действием препаратов девушка теряет последние силы сопротивляться демону…