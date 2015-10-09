Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экзорцизм Молли Хартли Экзорцизм Молли Хартли
Киноафиша Фильмы Экзорцизм Молли Хартли
The Exorcism of Molly Hartley

Экзорцизм Молли Хартли, 2015

2015 / Канада
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм продолжает историю о ребенке, в которую вселился демон, терроризировавший девочку и всех ее родственников – «Призраки Молли Хартли». Прошло шесть лет, и главная героиня выросла в привлекательную девушку, окончившую колледж. Однажды она обнаруживает, что кошмары прошлого вернулись, и зло снова овладевает ею. Молли узнает, что ее душа принадлежит Сатане, и это невозможно исправить. Ее застают на месте преступления, обвиняют в убийстве, но после суда признают невменяемой и отправляют на лечение. Под действием препаратов девушка теряет последние силы сопротивляться демону…

  • Съемки фильма происходили в Брэндоне, Манитоба, на территории бывшей психиатрической лечебнцы.
  • Основной актерский состав не первый раз работает вместе на съемочной площадке. Холден, Клок, Уинстед и Сава снимались в «Последнем пункте назначения», также принадлежащем к жанру хоррора.
  • В одной из сцен священник читает молитву «Отче наш», но вместо католической версии текста, которая была бы уместна в фильме, произносит протестантскую.
  • Когда священнослужитель первый раз разговаривает с главной героиней, он сообщает ей, что больше не работает в церкви. Но в этом же даиалоге он спрашивает у Молли, откуда она об этом знает.

Молли Хартли выросла, но демон по-прежнему живёт внутри неё. Девушка узнаёт, что по тайному договору её душа принадлежит дьяволу. Спустя шесть лет после окончания школы её обвиняют в убийстве и отправляют в психиатрическую больницу, где она своей силой причиняет вред пациентам и персоналу. Её единственная надежда — обряд экзорцизма, который может провести лишённый сана священник, желающий спасти Молли.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 9 октября 2015
Премьера в мире 9 октября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Р. Монро
В ролях
Сара Линд
Девон Сава
Девон Сава
Джина Холден
Дайна Лайтолд
Питер Макнил
Питер Макнил
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Экзорцизм Молли Хартли
Волки
Волки (2014)
5.1
Одержимость Эммы Эванс
Одержимость Эммы Эванс (2010)
5
Призраки Молли Хартли
Призраки Молли Хартли (2008)
5.7
Могильный Хэллоуин
Могильный Хэллоуин (2013)
4.2
Я плюю на ваши могилы
Я плюю на ваши могилы (2010)
7.7959185
Я плюю на ваши могилы 2
Я плюю на ваши могилы 2 (2014)
7.111111
Битва за сокровища
Битва за сокровища (2010)
3.4
Огрэ – чудовище
Огрэ – чудовище (2008)
4
Пила 7
Пила 7 (2010)
7.4333334
Чужие против Хищника. Реквием
Чужие против Хищника. Реквием (2007)
6.4938273
Пункт назначения
Пункт назначения (2000)
7.984127
Рука-убийца
Рука-убийца (1999)
6.2
Фильм находится в подборках
Фильмы про дьявола Фильмы про дьявола
Постер фильма Экзорцизм Молли Хартли 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше