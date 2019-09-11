Подлинная история банды Келли, 2019

После провального боевика по мотивам серии игр «Кредо убийцы», вышедшего в 2016 году, австралийский режиссер Джастин Курзель возвращается с новым фильмом — «Подлинная история банды Келли». Картина основана на романе Питера Кэри, писатель также участвовал в работе над фильмом как сценарист.

Действие картины разворачивается во второй половине XIX века. Ирландскую многодетную семью Келли ссылают в Австралию. Главу семейства незаслуженно обвиняют в воровстве и заключают под стражу. Отец Неда погибает, и теперь его матери нужно самостоятельно заботиться о детях.

Подростком Нед часто сталкивается с беззаконием на австралийской земле и даже попадает в тюрьму, будучи невиновным. Выйдя на свободу, герой принимает решение бороться с полицией и заботиться о семье своими способами, игнорируя закон. Чтобы воплотить план, он приглашает брата Дэна присоединиться к нему. Со временем Неду удается собрать банду, от которой будет дрожать весь материк.

Нед Келли прожил всего 25 лет, но успел стать частью мировой криминальной истории как самый противоречивый преступник всех времен. Австралийцы часто сравнивали его с Робином Гудом и всячески оказывали поддержку. Его запомнили не только хитроумным грабителем, но и борцом за свободу, сражавшимся против британских колониалистов.