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Подлинная история банды Келли Подлинная история банды Келли
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True History of the Kelly Gang

Подлинная история банды Келли, 2019

2019 / Австралия / Великобритания
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Реальная история одного из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории
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После провального боевика по мотивам серии игр «Кредо убийцы», вышедшего в 2016 году, австралийский режиссер Джастин Курзель возвращается с новым фильмом — «Подлинная история банды Келли». Картина основана на романе Питера Кэри, писатель также участвовал в работе над фильмом как сценарист.

Действие картины разворачивается во второй половине XIX века. Ирландскую многодетную семью Келли ссылают в Австралию. Главу семейства незаслуженно обвиняют в воровстве и заключают под стражу. Отец Неда погибает, и теперь его матери нужно самостоятельно заботиться о детях.

Подростком Нед часто сталкивается с беззаконием на австралийской земле и даже попадает в тюрьму, будучи невиновным. Выйдя на свободу, герой принимает решение бороться с полицией и заботиться о семье своими способами, игнорируя закон. Чтобы воплотить план, он приглашает брата Дэна присоединиться к нему. Со временем Неду удается собрать банду, от которой будет дрожать весь материк.

Нед Келли прожил всего 25 лет, но успел стать частью мировой криминальной истории как самый противоречивый преступник всех времен. Австралийцы часто сравнивали его с Робином Гудом и всячески оказывали поддержку. Его запомнили не только хитроумным грабителем, но и борцом за свободу, сражавшимся против британских колониалистов.

Фильм «Подлинная история банды Келли» основан на одноименном романе Питера Кэри, который принес автору Букеровскую премию. За всю историю существования награды только четверо писателей удостоились чести получить ее дважды, одним из них стал именно Питер Кэри.

Курзель получил признание зрителей в 2015 году после драмы «Макбет», основанной на одноименной пьесе Шекспира. До этого режиссер снял две малобюджетные картины, «Снежный город» и «10 мгновений судьбы». Критики холодно встретили его первые работы.

Мировая премьера ленты состоялась в сентябре 2019 года на Международном кинофестивале в Торонто, Канада.

Несмотря на название, большая часть событий в фильме — вымысел. Например, актер Чарли Ханнэм сыграет вымышленного персонажа, сержанта О’Нилла.

Историю преступника Неда Келли экранизировали три раза, фильм Джастина Курзеля стал четвертым. В австралийских версиях знаменитого бандита в свое время сыграли Хит Леджер и Мик Джаггер.

Фильм режиссера Джастина Курзеля стал первым не пародийным проектом, где у Неда Келли нет его каноничной бороды.

Одним из источников для фильмов «Подлинная история банды Келли» и «Банда Келли» с Хитом Леджером стал художественный роман Роберта Дрюи «Наше солнце».

В 2003 году «Подлинную историю банды Келли» собирались экранизировать под руководством режиссера Нила Джордана. Проект закрыли, потому что в это же время режиссер Грегор Джордан работал над аналогичной картиной — «Банда Келли».

В фильме есть сцена, которую снимали в читальном зале La Trobe Государственной библиотеки штата Виктория. Эта локация имеет непосредственную связь с Недом Келли — ее основал в 1853 году сэр Редмонд Барри. Он же был судьей, который рассматривал дело знаменитого преступника. Библиотека была построена рядом со старой Мельбурнской тюрьмой — здесь повесили Неда Келли. В стенах библиотеки хранятся документы и доказательства виновности Келли, а также рукопись «Подлинной истории банды Келли» Питера Кэри и его ноутбук, на котором он ее и написал.

Жизнь знаменитого бандита Неда Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера онлайн 26 января 2020
Премьера в мире 11 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Джастин Курзель
Джастин Курзель
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Николас Холт
Николас Холт
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Эсси Дэвис
Эсси Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Подлинная история банды Келли
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Нед Келли с детства примирился с ролью главы семейства. Его отец Джон  — не лучшая ролевая модель: вечно упивается самогоном, злится на благоверную, но бездействует, когда супруга своим телом оплачивает неприкосновенность семьи, перед силами правопорядка. Потому в совсем нежном возрасте мальчик решает прокормить семью своими силами, притащив домой бычью ногу. За посягательство на чужой скот в тюрьму посадили, впрочем, не Неда, а Джона. И вскоре, уже за решеткой, пассивный патриарх…
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ignat61 29 февраля 2020, 12:25
Это самая худшая добровольная трата моего времени, за всю жизнь! Но видимо, чтобы рассказать вам... НЕПРИКРЫТАЯ ПРОПАГАНДА ПЕДЕРАСТИИ !!! АБСОЛЮТНО… Читать дальше…
mashque.k 29 февраля 2020, 19:51
дичь какая-то
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саундтрек фильма Подлинная история банды Келли
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