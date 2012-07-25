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Cendrillon au Far West

Золушка: Полный вперед!, 2013

2013 / Франция
7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Знакомая история на новый лад: принц, мечтающий жениться, отправляется в волшебную страну, очень напоминающую Дикий Запад. Вместо хрустальной туфельки он находит выбитый зуб, который принадлежал прекрасной и, очевидно, очень боевой Золушке. Помешать молодым обрести счастье изо всех сил пытаются злая мачеха, бандиты и пираты, но настоящая любовь разрушит все преграды.
 

  • Оригинальное название фильма — “Золушка на Диком Западе”. 
  • Задумкой Паскаля Эрольда было экранизировать знаменитую сказку Шарля Перро, но сделать это как можно более нестандартно. Постепенно возникла идея перенести место действия на Дикий Запад, чтобы сделать фильм в его эстетике и включить в саундтрек традиционную мексиканскую музыку. 
  • Филип Петью, озвучивший Барбазула, и Вероник Огеро, озвучившая Хармони, являются голосами Гомера и Мардж во французском дубляже американского мультсериала “Симпсоны”. 
  • Режиссер Паскаль Эрольд отметил, что главными в мультфильме являются женские персонажи, а мужчины лишь делают вид, что руководят, что, по его мнению, очень актуально для современного мира. 
  • При создании фильма использовалась как техника “захвата действия”, так и традиционная “ручная” анимация. 

Представьте себе, что всем известная история Золушки, превращается в анимационную комедию, да еще и снятую в 3D! Вам интересно? А если представить, что Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тётей? Еще интереснее?

Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и... выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!

7.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 августа 2012
Премьера в мире 25 июля 2012
Возраст 0+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Паскаль Эрольд
В ролях
Александра Лами
Александра Лами
Иоланда Моро
Иоланда Моро
Изабель Нанти
Изабель Нанти
Антуан де Кон
Антуан де Кон
Мишель Бужена
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