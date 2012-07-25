Золушка: Полный вперед!, 2013

Знакомая история на новый лад: принц, мечтающий жениться, отправляется в волшебную страну, очень напоминающую Дикий Запад. Вместо хрустальной туфельки он находит выбитый зуб, который принадлежал прекрасной и, очевидно, очень боевой Золушке. Помешать молодым обрести счастье изо всех сил пытаются злая мачеха, бандиты и пираты, но настоящая любовь разрушит все преграды.
Представьте себе, что всем известная история Золушки, превращается в анимационную комедию, да еще и снятую в 3D! Вам интересно? А если представить, что Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тётей? Еще интереснее?
Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и... выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!