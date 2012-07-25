Золушка: Полный вперед!, 2013

Представьте себе, что всем известная история Золушки, превращается в анимационную комедию, да еще и снятую в 3D! Вам интересно? А если представить, что Золушка живет в волшебной стране, по которой путешествует русский принц со своей тётей? Еще интереснее?

Вас ждут невероятные приключения, похищения и погони, большая дружба, настоящая любовь и... выбитый зуб! И никто, ни злая мачеха со своими дочками, ни разбойники-пираты не смогут помешать Золушке и Принцу обрести свое счастье!