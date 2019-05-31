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Дэдвуд Дэдвуд
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Deadwood

Дэдвуд, 2019

2019 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма разворачиваются в 1889 году, спустя десять лет после событий, показанных в оригинальном сериале с одноименным названием. Через Дэдвуд, ранее носивший статус поселка, провели железнодорожную ветку и поселение, наконец, получает статус города. Тем не менее, в нем до сих пор царит атмосфера беззакония.

В город, после долгого отсутствия, приезжает сенатор Херст, который в деловых целях рассчитывает приобрести здесь землю. Но владелец искомого участка отказывается его продавать. Вечером хозяина земли находят застреленным. Шериф Буллок вступает в противоборство с жадным и жестоким сенатором, пытаясь восстановить справедливость и отомстить за убийство друга.

  • Рейтинг фильма по версии пользователей IMDb: 7.4
  • Релиз картины состоялся 31 мая 2019 года на канале HBO;
  • Картина является продолжением и, по сути, завершающим эпизодом одноимённого культового телесериала, выходившего в 2004—2006 годах;
  • Роль шерифа Буллока исполнил Тимоти Олифант, знакомый российским зрителям по фильмам «Хитмэн» и «Крепкий орешек 4.0»;
  • В 2019 году фильм был номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший телевизионный фильм».

Культовый телевестерн возвращается в полнометражной версии, чтобы наконец довести историю до финала. Герои встретятся через 10 лет после событий 3-го сезона, чтобы отметить признание родной Южной Дакоты официальным штатом. В гонке за неизбежными изменениями возродится былое соперничество.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 июня 2019
Премьера в мире 31 мая 2019
Возраст 18+
Режиссер
Даниэль Минахан
В ролях
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Молли Паркер
Молли Паркер
Паула Малкомсон
Паула Малкомсон
У. Эрл Браун
Все актеры и съемочная группа
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Дэдвуд

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:38
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