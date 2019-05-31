Дэдвуд, 2019

События фильма разворачиваются в 1889 году, спустя десять лет после событий, показанных в оригинальном сериале с одноименным названием. Через Дэдвуд, ранее носивший статус поселка, провели железнодорожную ветку и поселение, наконец, получает статус города. Тем не менее, в нем до сих пор царит атмосфера беззакония.

В город, после долгого отсутствия, приезжает сенатор Херст, который в деловых целях рассчитывает приобрести здесь землю. Но владелец искомого участка отказывается его продавать. Вечером хозяина земли находят застреленным. Шериф Буллок вступает в противоборство с жадным и жестоким сенатором, пытаясь восстановить справедливость и отомстить за убийство друга.