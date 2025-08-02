Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2025

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2025 года

Ущелье 7.7
1 Ущелье Два спецагента влюбляются во время смертельно опасной миссии
боевик, мелодрама 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Оставь это ветру 7.5
2 Оставь это ветру Неожиданная история любви бизнесвумен и сёрфера
драма, мелодрама 2025, Турция
Оцените
Смотреть трейлер
Плагиатор 7.5
3 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Туда 7.5
4 Туда Взбалмошная актриса в компании сдержанного таксиста едет из Москвы в Уфу. Летнее роуд-муви о ценности общения и понимания
мелодрама 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Один хороший день 7.4
5 Один хороший день Комедия о наивной провинциалке, которая попадает во временную петлю
мелодрама 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Море на двоих 7.1
6 Море на двоих
комедия, мелодрама 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
ON и Она 6.6
7 ON и Она Героиня Юлии Пересильд влюбляется в искусственный интеллект
мелодрама, фантастика 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Материалистка 6.6
8 Материалистка Профессиональная сводница выбирает между миллионером и бывшим парнем. Новый фильм от создательницы "Прошлых жизней"
мелодрама 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше