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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Мелодрама 2007

Рейтинг фильмов в жанре мелодрама 2007 года

Звездная пыль
1 Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка 2007, Великобритания / США
8.1
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Красавчик
2 Красавчик
мелодрама, комедия 2007, Германия
7.9
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Джейн Остин
3 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Крутая Джорджия
4 Крутая Джорджия
мелодрама, драма, комедия 2007, США
7.6
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Девушка моих кошмаров
5 Девушка моих кошмаров
мелодрама, комедия, драма 2007, США
7.4
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В ожидании чуда
6 В ожидании чуда
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
7.4
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Мои черничные ночи
7 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
8 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Удачи, Чак!
9 Удачи, Чак!
мелодрама, комедия 2007, США
7.2
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Через вселенную
10 Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл 2007, США
7.2
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MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
11 MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама 2007, Франция
7.1
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Любовь-морковь
12 Любовь-морковь
мелодрама, комедия 2007, Россия
7.1
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Во власти женщины
13 Во власти женщины
мелодрама, комедия, драма 2007, Норвегия
6.9
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Беспокойная Анна
14 Беспокойная Анна
мелодрама, комедия, драма 2007, Испания
6.5
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