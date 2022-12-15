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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Криминал 2012

Рейтинг фильмов в жанре криминал 2012 года

Заложница 2
1 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Самый пьяный округ в мире
2 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
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Синистер
3 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
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Место под соснами
4 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
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Патруль
5 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
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Особо опасны
6 Особо опасны
триллер, криминал 2012, США
7.0
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Ограбление казино
7 Ограбление казино
криминал, триллер 2012, США
6.5
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Шпион
8 Шпион
военный, криминал, приключения 2012, Россия
5.7
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Джентльмены, удачи!
9 Джентльмены, удачи!
драма, криминал, комедия 2012, Россия
5.5
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9.0
Ходячий замок
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