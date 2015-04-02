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Шпион - тизер
Киноафиша Трейлеры Шпион. Тизер

Шпион. Тизер

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Дата публикации: 24 мая 2011
Шпион – Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента абверовской разведки, жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Их двое. Один из них — опытный разведчик, другой — мальчишка боксер. Один — циничный сердцеед, другой впервые влюблен. Один — воплощение чести, другой — преданности. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа. Схватка на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны.
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andress 2 апреля 2015, 12:51
Мура полная, чем то напомнил "Миссия не выполнима", но только низкого уровня
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
um007 2 апреля 2015, 12:51
Этот "фильм" напомнил мне Красную жару с Арни.Но ту глупость про Россию сняли тупые америкосы, а тут свои. Но "наши" оказались ещё тупее. Ф.Бондарчука кроме клипов с поющими трусами нельзя ни к чему подпускать. Однако, если относиться к "фильму" как к комиксу, то можно поржать. Но Война не может для россиян никогда быть комиксом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ничего выдающегося от этого фильма не ждала, поэтому особого разочарования не случилось. Ну да, Москву тех времен здорово показали в научно-фантастическом разрезе. Хотя не покидало ощущение, что где-то это уже видела.



Сюжет так себе, детективная линия тоже. Но, в целом, фильмец не напрягающий и не раздражающий. Посмотреть и забыть.



6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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