«Антропоид»: Рецензия Киноафиши

Между смертью и смертью

Военный триллер Шона Эллиса «Антропоид» – без героического пафоса, лакированных (а от того деревянных) историй и вообще какой бы то ни было романтизации. Пропитанный дымом и болезненным саспенсом фильм неосознанно культивирует страх, заставляя задуматься о сути подвига, смерти и войны.

Кадр из фильма «Антропоид»

В 1938 году часть Чехословакии была передана Германии, а в 1939 – страна потеряла суверенитет и целостность, будучи разорванной в региональных интересах. На подконтрольной немцам территории царила 100 %-ая оккупационная атмосфера с ритуальными расстрелами, арестами и показательным унижением, которую самоотверженно подогревал назначенный Гитлером – Райнхард Гйдрихт aka Пражский мясник. Именно он, как олицетворение фашистской жестокости и зверств, был выбран в качестве цели операции «Антропоид». Его должны были убить члены чехословацкого Сопротивления Йозеф Габчик и Ян Кубиш – чтобы пробудить зарывшихся в страхе сограждан и прокричать на весь мир о несломленном народном духе. Хотя, это был скорее крик отчаяния и злости, нежели что-то воодушевленное и патриотичное.

Кадр из фильма «Антропоид»

«Анртропоид» – это страшно. Сверху вещает безжалостный мужской баритон, за спиной раздается выжидающая дрожащая музыка. С экрана на тебя обращено острое лицо Киллиана Мёрфи с бледно-голубыми, потухшими глазами и испуганный «мальчишеский» взгляд Джейми Дорнана. Так что весь фильм не покидает ощущение, что тебя медленно погружают в холодный жанр реалистичных ужасов, где призраки – вновь обретшие плоть эсэсовцы. А дальше – больше: погони, перестрелки, пытки и смерть. И все это с беспристрастной реалистичностью – натуралистичными звуками тяжелого дыхания, смакования куском хлеба и жадными прощальными поцелуями.

Кадр из фильма «Антропоид»

Некомфортный саспенс разбавляют редкие фортепианные нотки и эпизоды «тишины», когда градус напряжения снижается, и мы видим кадры, наполненные любовью к жизни. Её олицетворяют наивная Мари (Шарлотта Ле Бон, пришедшая в фильм прямиком из «Обещания») и полная её противоположность, серьезная и вдумчивая Ленка (Анна Гейслерова). Если бы не они, кино бы точно утонуло в мужской суровости и ужасающей правде оккупационных будней.

Кадр из фильма «Антропоид»

Конфликт здесь – в неизбежности насильственной смерти во время войны, даже если ты идешь на неё добровольно. И движущей силой подвига оказывается страх, причина которому не отчаянное желание кинуть свое тело на амбразуру во имя высших идей, а невозможность не сделать этого. Потому что в противном случае ты все равно будешь убит – если не телесно, то духовно. Так что герои фильма и войны выбирают между смертью и смертью, приберегая таблетки с цианидом и последние пули «для себя».

Кадр из фильма «Антропоид»

Это не первый экскурс в «Антропоид» – Фриц Ланг в 1943 году уже снял мрачный нуар «Палачи тоже умирают». Хотя современная версия, конечно, говорит на нашем языке и более откровенно, не стесняясь показывать тайны пыточной камеры и мысли героев, впопыхах доживающих партизанские дни. И, пожалуй, в этом противоречивая ценность картины, которая то ли эксплуатируюет зрительские страхи, то ли называет всё своими именами. Подобный набор негласной драмы и визуальных ужасов не каждому окажется под силу.

Шон Эллис снял серьезный и беспощадный триллер, настолько мрачный, что солнечные кадры выглядят то ли обманом, то ли издевкой судьбы. Это важный фильм, рассказывающий сегодняшнему зрителю о настоящей войне, плохо пахнущей, грязной, страшной. Если вас это не пугает, то обязательно посмотрите ленту.

Инна Син

В российском прокате с 22 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Антропоид»