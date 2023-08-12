«Каменное сердце»: Рецензия Киноафиши

В дорогом казино на верхушке заснеженных Альп собрались плохие парни, чтобы сделать ставки на человеческие жизни. Британскую разведку интересует захват лишь одного из них — самого разыскиваемого торговца оружием в Европе. Мозгом секретной операции является Рейчел Стоун. Классическая хакерша из второсортных боевиков, одним щелчком по клавиатуре отключающая систему безопасности. Коллеги вечно оставляют ее ждать в машине, пока сами занимаются самым интересным, но в этот раз все идет не по плану. Стоун приходится выйти из тачки и раскрыться перед зрителем как двойной агент.

Оказывается, героиня Гадот работает на еще более секретную организацию под названием Союз. В нее входят высокопрофессиональные бывшие агенты разведки, которые подчиняются лишь себе и решают проблемы, за которые им не разрешали браться в родных странах. В существование этих борцов за мир на Земле не верят даже сами сотрудники МИ-6. Сказочный образ секретной организации приправлен мультяшной иерархией. Группы здесь разделены по карточным мастям, главари каждой — короли, а Рейчел — девятка червей. Мифологию, стоящую за этими названиями, создатели объяснять отказываются.

Главное отличие любителей карт от правительственной разведки — обладание искусственным интеллектом «Сердце», которое способно взломать любую защиту, обработать огромное количество информации и так предугадать будущее. По идее должен был получиться эдакий сплав из форсажного «Глаза Бога» и психоистории Азимова, умеющей рассчитывать исход для одного человека. На деле же, «Сердце» существует в сюжете, чтобы было о чем выяснять отношения со злодеями и произносить высокопарные фразы, а-ля «Я просто должна была послушать сердце». Инаковость главной героини доказывается тем, что она как раз таки «Сердце» не слушает и делает все ровно наоборот, отдавая предпочтение интуиции, а не гениальным расчетам ИИ.

Каменное сердце

Все попытки сделать из Рейчел Стоун второго Итана Ханта оканчиваются провалом. Она выполняет схожие трюки, но как личность ничего из себя не представляет. Что Галь Гадот, что ее товарищ по команде Джейми Дорнан , передвигаются по экрану, словно сами являются лишь кодом в чужой программе. Фикции, нежели реальные люди. Поверить им и посочувствовать невозможно при всем желании. Осложняется ситуация некрасивой хореографией боя, снятой частой нарезкой со слишком очевидным участием каскадеров. Трудно поверить, что за проект отвечают те же люди, что работали над «Острыми козырьками» .

Два часа Стоун перемещается из города в город, чтобы поучаствовать в очередной сухой погоне или перестрелке. С тем же успехом героиню Гадот можно было отправить путешествовать по миру на все 10 часов и ничего нового зритель бы так и не увидел. Разве что очередное плохое использование хромакея, способное потягаться с первыми фильмами о Бонде .

Каменное сердце

У «Каменного сердца» были задатки прекрасного guilty pleasure для просмотра в шумной компании друзей, но его отсутствие самоиронии погубили эту возможность. Попытки разбавить юмором совершенно плоские диалоги звучат крайне неловко. На каждую из них героиня Гадот реагирует ухмылкой на крупном плане. Выглядит это, как отмашка для глупого зрителя сродне закадровому смеху в ситкомах. Одно из немногих действительно харизматичных лиц проекта, Маттиас Швайгхёфер, всю первую часть фильма машет руками по голограмме Сердца, а затем и вовсе пропадает из сюжета.

Каменное сердце