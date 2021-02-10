«Дикая парочка»: Рецензия Киноафиши

Энтони (Джейми Дорнан) и Розмари (Эмили Блант) живут на соседних фермах в живописных окрестностях ирландского Маллингара. Они знакомы много лет, их родители общаются и дружат. На первый взгляд, для их романа нет никаких препятствий. Розмари еще в детстве заглядывалась на симпатичного соседа и отчаянно ревновала его к другим девочкам. Но даже во взрослом возрасте Энтони никак не может решиться на первый шаг. Всему виной его чудаковатость: с рыбами, коровами и ослами ему общаться проще, чем с людьми.

Постепенно герои взрослеют, а их родители стареют. Отец Энтони (Кристофер Уокен) неожиданно объявляет сыну, что не готов оставить ему в наследство ферму. Он рассматривает другого кандидата – своего американского племянника (Джон Хэмм). Тот прилетает из Нью-Йорка и очаровывает капиталистическим шармом и белозубой улыбкой не только престарелого дядюшку, но и Розмари, истосковавшуюся по мужскому вниманию.

Дикая парочка

Англоязычная критика разнесла картину за неправдоподобный ирландский акцент, с которым говорят персонажи. Что-то путное получилось только у Джейми Дорнана, уроженца Белфаста. Авторы фильма попытались оправдаться: если бы актеров заставили говорить с реальным акцентом Маллингара, зрители бы не разобрали ни строчки. Пришлось, мол, изобрести на его основе нечто среднее, понятное «широкой аудитории».

Большая часть российской публики, ясное дело, будет смотреть «Дикую парочку» в дубляже, поэтому проблемы акцентов для нее не существует. Но это не отменяет других странностей фильма. В традиционных ромкомах героям чаще всего мешают быть друг с другом некие важные обстоятельства. Что стоит между Энтони и Розмари, кроме разделяющего их фермы деревянного забора, трудно понять до самого финала. Почему вообще в округе больше нет других мужчин и единственным поклонником красавицы-героини становится заезжий хлыщ из Нью-Йорка? Почему в современной Ирландии никто не пользуется мобильными телефонами? Наконец, как объяснить этот безумный кастинг? В одной из самых удивительных сцен фильма Джейми Дорнан, начинавший карьеру как модель, лицо Armani и Calvin Klein, на полном серьезе изображает неумение носить подаренный кузеном элегантный кремовый плащ.

Дикая парочка

Подсказку может дать имя сценариста и режиссера картины. «Дикую парочку» адаптировал по собственной бродвейской пьесе Джон Патрик Шэнли – американский драматург с ирландскими корнями, лауреат Пулитцера и театральной премии «Тони». Это он в конце 80-х подарил певице Шер главную роль в комедийной мелодраме «Во власти Луны», сюжетно повторяющей «Богему» Пуччини, но с другим концом. Там тоже речь шла о закрытом мирке, который на глазах у зрителей трансформировался в миф: персонажи были членами итальянской диаспоры в Нью-Йорке и актеры в кадре намеренно утрировали свои образы, стремясь к недостижимому «итальяно веро».

Новый фильм Шэнли создавал по тому же принципу. Меньше всего драматурга интересовала реальная Ирландия с реальными акцентами. Ему нужна была мифологическая земля предков, существующая в литературе, музыке, в творческом воображении. Его фильм – шутливая притча, сказка, даже, если хотите, Библия в картинках. Энтони и Розмари – обитатели земного рая, Адам и Ева, которые настолько прекрасны и невинны, что никак не могут протянуть друг к другу руки. Их чудаковатость объясняется тем, что, вопреки всему, они хранят связь с землей, с традициями, с пятьюдесятью оттенками зеленого, с народной песней «Дикий горный тимьян», в честь которой названа картина в оригинале. Для современного глобального мира все это чистое безумие, и потому безумцами выглядят герои, дожившие до возраста 30+ и не удосужившиеся стать «нормальными».

Дикая парочка

В прокат «Дикая парочка» выходит ко Дню святого Валентина. С одной стороны, это логично: в фильме торжествует любовь. С другой, это чувство не совсем романтического свойства. В данном случае в нем больше судьбы, поэзии и почвенничества, чем притяжения и страсти. Возможно, какую-то часть аудитории такой подход разочарует. Но если вы ищете нестандартный ромком, то вот он: Кристиан Грей и Мэри Поппинс изображают ирландцев на фоне зеленых холмов. Когда еще такое увидишь