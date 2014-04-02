История о Колине, молодом честолюбивом корпоративном рейдере, и Изабель, фламандской студентке.

Богатый арабский шейх, один из тех, кто может стать клиентом Колина, — большой поклонник голубей. Он уже пытался купить голубя-чемпиона из Фландрии, но хозяин птицы Йос упрямо отклоняет все его предложения. Пытаясь привлечь бизнес шейха на свою сторону, Колин предлагает заключить соглашение: если у него получится убедить Йоса продать голубя, то шейх подпишет договор с его компанией.

Так Колин оказывается во Фландрии, в небольшой деревеньке, где выдает себя за учителя, занятого поисками могилы погибшего во время Первой мировой войны прадеда. Здесь Колин встречает Изабель…