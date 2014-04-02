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Постер фильма Полет домой
6.1
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6.1

Полет домой

, 2014
Flying Home
Бельгия, Германия / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Полет домой
6.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Колину, амбициозному молодому финансисту из Нью-Йорка, необходимо заключить сделку с богатым дубайским шейхом, питающим слабость к голубиным гонкам. Тот готов принять условия, если Колин подарит ему конкретного голубя, идеальную птицу для победы в престижных международных гонках в Барселоне…

  • Совместное производство Франции и Бельгии. Режиссер Доминик Дерюддер начинал работу в киноиндустрии с актерской профессии (с 1985 по 2000), режиссура привлекает его с конца 1970-х. Ему случалось выполнять и операторскую работу, и заниматься продюсированием.
  • Энтони Хэд и Шэрон Моэн, сыгравшие родителей Колина, также играли кокетливую пару в популярной серии рекламных роликов Nescafe.
  • Победитель голубиных соревнований — это самая быстрая, а не прилетевшая первой, как в этом фильме. Это связано с тем, что птицы перемещаются на разное расстояние к конкретным точкам, связанным с их хозяевами, и это предотвращает возможность победы голубя, долетевшего до ближайшего чердака или голубятни.
  • В финале Изабель носит платье с голубками.
  • Кинодебют Джейми Дорнана состоялся в 2006, в исторической драме Софии Копполы о печально известной французской королеве Марии-Антуанетте. Экс-модель Дорнан сыграл в ней роль любовника и союзника королевы, графа Акселя фон Ферзена. Его партнершей была Кирстен Данст. А в 2015 его еще ждет ну очень неоднозначная роль Кристиана Грея в «Пятидесяти оттенках серого»...

История о Колине, молодом честолюбивом корпоративном рейдере, и Изабель, фламандской студентке.

Богатый арабский шейх, один из тех, кто может стать клиентом Колина, — большой поклонник голубей. Он уже пытался купить голубя-чемпиона из Фландрии, но хозяин птицы Йос упрямо отклоняет все его предложения. Пытаясь привлечь бизнес шейха на свою сторону, Колин предлагает заключить соглашение: если у него получится убедить Йоса продать голубя, то шейх подпишет договор с его компанией.

Так Колин оказывается во Фландрии, в небольшой деревеньке, где выдает себя за учителя, занятого поисками могилы погибшего во время Первой мировой войны прадеда. Здесь Колин встречает Изабель…

В ролях

Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Colin
Энтони Хэд
Энтони Хэд
Colin's Father
Нуман Аджар
Нуман Аджар
Karadeniz
Макс Пиркис
Jason
Али Сулиман
Али Сулиман
Sheikh
Шэрон Моан
Mother Colin
Джин Бервутс
Ян Деклер
Jos Pauwels
Митчелл Маллен
Walden
Элине ван дер Фелден
Celia
Вивиан де Мюйнк
Вивиан де Мюйнк
Martha
Режиссер Доминик Дерюддер
Сценарист Доминик Дерюддер
Композитор Вольфрам де Марко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 3 февраля 2015
Премьера в мире 2 апреля 2014
Дата выхода
2 апреля 2014 Бельгия
12 февраля 2015 Германия
2 апреля 2014 Румыния 12
Сборы в мире $522 792
Производство GL Films, Kanakna Productions, Mauna Kea Films
Другие названия
Flying Home, Racing Hearts, Volando a casa, Corações Acelerados, Cuori in volo, Fliegende Herzen, Flying Love, L'amour à vol d'oiseau, Let domov, Na krídlach lásky, Na krilima ljubavi, Porywy serc, Voando Para Casa, Yarışan Kalpler, Zbor spre casă, Полет до дома, Полёт домой, 不都合な契約, 飛越情海, 飛鴿傳愛

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 28 декабря 2023

Отзывы о фильме

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