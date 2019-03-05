«Частная война»: Рецензия Киноафиши

Пётр Волошин ищет рефлексию в фильме о журналистке, а находит образовательное кино для журфака

Мэри Колвин (Розамунд Пайк) – легендарная журналистка, несколько десятков лет вещавшая из самых горячих точек. Мэри делала острые репортажи, пробираясь на самую передовую и рассказывая о том, что не увидишь в обычном новостном блоке. «Частная война» - биографическая лента, пытающаяся понять, что двигало этой сложной и неоднозначной личностью, тождественна ли Мэри Колвин – журналистка Мэри Колвин – человеку. Или вроде того.

Ни для кого не секрет, что работа журналистом в горячих точках – работа увлекательная и общественно-полезная, но крайне небезопасная. С неприятной периодичностью на телевидении появляются некрологи то одного, то другого журналиста, погибшего, выполняя профессиональный долг. Пытаются ли авторы «Частной войны» отрефлексировать корни этого желания раз за разом лезть в горячие точки? Не совсем.

Режиссёр фильма Мэтт Хейнеман – выдающийся документалист, номинант на «Оскар» за фактурнейшую «Землю картелей» (такой себе документальный аналог «Убийцы»). С визуальным рядом у него проблем нет: фильм внешне впечатляет (эталонная работа оператора Роберта Ричардсона). А вот с повествовательным – похуже. Так уж получается, что тема, поднятая в фильме, располагает к тому, чтобы скатиться в банальность, занудство и патетику. Видимо поэтому авторы избегают интерпретаций, позволяя истории и героине говорить за себя.

И вот, ближе к середине фильма Мари разражается монологом: она хотела бы завести семью, стать матерью, а не вот это вот всё. Но нет – она всегда будет возвращаться в это пекло, пускай даже находиться в нём (и ловить постстрессовые расстройства после) абсолютно невыносимо. Почему? Просто так сложилось. Такой характер. Мари Колвин за фильм не проходит какой-то психологической эволюции, она подана нам готовым характером, единственная проблема которого – принять самого себя. Это не очень приятная, постоянно курящая, побухивающая тётка, физически и морально искалеченная. Но дело, которое делает эта неприятная особа, не сделает больше никто.

Ещё во времена первых трейлеров фильм этот выглядел как потенциально оскаровский выход как минимум для Розамунд Пайк. И образ сильной женщины, и сюжет, основанный на реальной, крайне драматичной (если не сказать трагичной) истории, и остросоциальность – всё это выглядело, как вполне конъюнктурный набор для участия в наградной гонке. Тем не менее – не вышло, лишь две номинации на «Золотой глобус» (одна для Пайк, вторая для Энни Леннокс, написавшей песню для титров) и ни одной номинации на «Оскар». Наверняка причина в недостаточном лоббировании фильма со стороны студии. Ведь «Частная война» и хороша визуально, и особенно хороша в плане актёрских работ. Мэри Колвин – это отчасти знакомый госпоже Пайк образ харизматичной стервы, но в тоже время, – это такой звериный оскал профессионализма с вполне человеческим лицом. Очень объёмный и интересный характер. Второй план там по большей части на подпевке, но и там всё убедительно и мощно, особенно Джейми Дорнан, с бородой похожий на Генри Кавилла. Но, пожалуй, главная причина несоответствия успеха фильма его потенциалу в, как бы сказать, беспросветности его итогового посыла.

Пожалуй, данный фильм полезно будет в обязательном порядке крутить первокурсникам журфака, чтобы ребята поняли, что в выбранной ими сфере оголтелый профессионализм идёт рука об руку с безумием и истеричной самоотверженностью. Но каковы стороны «Частной войны» и, конечно, каковы результаты? В этом плане фильм не радует оптимизмом. Со времён последнего, очень важного репортажа Мари Колвин на Ближнем Востоке погибло около полумиллиона мирных жителей (сообщение об этом предваряет финальные титры). Уменьшили ли эту цифру такие профи, как Мари? Если да, то достаточно ли? Напрашивается очевидный вывод: частная война – священная война. Она никогда не заканчивается. Победить в ней невозможно, потому что бьёшься или со всем миром, или с самим собой.

Петр Волошин