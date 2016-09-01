«Девятая жизнь Луи Дракса»: Рецензия Киноафиши

Венец всех несчастий

В жизни происходит много неприятностей. Какие-то мелкие и незаметные, какие-то крупные. А если люди, которые, как иногда кажется, притягивают к себе проблемы. О таком человеке новый фильм режиссёра Александра Ажа «Девятая жизнь Луи Дракса» («The 9th Life of Louis Drax»).

«Девятая жизнь Луи Дракса» – это история про мальчика, который всю жизнь притягивал несчастья. На него падала люстра, его било током – каждый год по одному несчастью. Но каждый раз он выживал. За эту схожесть с кошачьими жизнями фильм, кстати, фильм и получил своё название.

Но вот наступил девятый день рождения, когда просто не могла не произойти случайность, ставшая венцом всех его несчастий – Луи падает со скалы и впадает в кому. Но почему же он упал? Именно это и предстоит выяснить беспристрастному детективу Далтон (Молли Паркер).

Кадр из фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»

Действующих лиц в фильме не так много. Например, главный герой – Луи Дракс (Эйден Лонгуорт), который рассказывает историю своей жизни и своего падания. Делает он это довольно необычно: если сначала это беседа с чудовищем, порождённым его детской фантазией, то потом он использует в качестве рупора своего лечащего его врача Аллана Паскаля (Джейми Дорнан). Он, кстати, тоже один из главных героев. Только непонятна функция этого доктора. Он беседует с находящимся в коме Луи, но не видно, чтобы было какое-то другое лечение. Может, его система лечения ничего другого и не подразумевает, но сам этот герой выглядит, как попытка вписать в историю маму Луи (Сара Гадон) и её странное поведение. Кроме этих героев есть и отец мальчика (Аарон Пол), которого обвиняют в том, что он столкнул сына с обрыва. Но он ли это сделал на самом деле?

Кадр из фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»

Фильм довольно интересно рассказывает историю Луи Дракса. Через те истории, которые он вспоминает, мы видим и его личные переживания, и взаимоотношения между его родителями. И вместе с видением даже получаем какое-то подобие анализа, который нам даёт психолог Луи – доктор Перес (Оливер Платт). За психологическую сторону фильм можно смело похвалить.

А вот к слабостям картины можно отнести ожидаемую развязку. Тем, кто не хочет спойлеров, следующий абзац лучше пропустить.

Почти сразу понятно, что злодеем окажется совсем не тот, на кого падают первые подозрения. Весь фильм зрителя плавно подводят к выводу, что перед нами самый настоящий волк в овечьей шкуре, который так мастерски скрывает свою сущность за мнимыми переживаниями. Хотя, переживания, конечно, тоже не мнимые. Но, когда становится видна вся картина полностью, в этом можно усомниться. «Девятая жизнь Луи Дракса» по сюжету немного напоминает «Исчезнувшую» (2014, реж. Дэвид Финчер), где главная героиня тоже кажется несчастной жертвой, а в итоге оказывается совсем не такой невинной, какой пытается себя показать.

Кадр из фильма «Девятая жизнь Луи Дракса»

Картина снята не по оригинальному сценарию, а по произведёнию Лиз Дженсен «Девятая жизнь Луи Дракса». Книга имеет довольно неплохие оценки и отзывы, что, видимо, и подвигло создателей фильма её экранизировать. И экранизация получилась порядочная.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 1 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Девятая жизнь Луи Дракса»