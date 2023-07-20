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Киноафиша Новости Кеннет Брана расследует убийство на спиритическом сеансе в новом трейлере «Призраков в Венеции»

Кеннет Брана расследует убийство на спиритическом сеансе в новом трейлере «Призраков в Венеции»

20 июля 2023 12:03
Кеннет Брана расследует убийство на спиритическом сеансе в новом трейлере «Призраков в Венеции»

Премьера новой части франшизы о приключениях детектива Эркюля Пуаро состоится в середине сентября.

Студия 20th Century поделилась трейлером фильма «Призраков в Венеции», который является новой частью кинофраншизы о приключениях детектива Эркюля Пуаро (Кеннет Брана), основанной на романах Агаты Кристи.

Действие разворачивается после Второй мировой войны в канун дня всех Святых. По сюжету, Пуаро отходит от дел и отправляется на заслуженный отдых в самый гламурный город мира, мрачную Венецию. Однажды он встречается со своей старой подругой Ариадной Оливер (Тина Фей), которая уговаривает его попытаться сделать то, что ей самой не удалось, — разоблачить знаменитого медиума миссис Рейнольдс (Мишель Йео), которая утверждает, что может общаться с мертвыми. Герои посещают спиритический сеанс в надежде понять методы работы шарлатанки, но внезапно в самый разгар мистического вечера один из гостей оказывается убит. Детектив немедленно берется за расследование преступления, окутанного атмосферой неведомого зла.

В картине также снялись Келли Райлли, Камилль Коттен, Джейми Дорнан и другие. Режиссером ленты вновь выступил Брана, снявший две предыдущие части серии, «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) и «Смерть на Ниле» (2020). Сценарий был написан номинантом на премию «Оскар» Майклом Грином («Логан»).

Премьера «Призраков в Венеции» состоится 15 сентября.

Фото: 20th Century Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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