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Дикая парочка Дикая парочка
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Wild Mountain Thyme

Дикая парочка, 2020

2020 / Ирландия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Ирландская мелодрама о любовном треугольнике с Эмили Блант и Джейми Дорнаном
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон Патрик Шэнли, сценарист классического фильма «Во власти Луны», снял романтическую комедию на фоне ирландских просторов.

В центре картины упрямая фермерша Розмари Малдун (Эмили Блант), которая с самого раннего детства была влюблена в своего обаятельного соседа Энтони Рейли (Джейми Дорнан). Все могло сложится, как в сказке, где среди чудесных диких пейзажей живут по соседству влюбленные парень и девушка. Однако даже если герои и созданы друг для друга, их счастью постоянно что-то мешает. Дело в том, что молодой парень все не может решиться сделать шаг навстречу, побороть свою застенчивость или же разрушить семейное проклятие, из-за которого он, возможно, такой чудаковатый. Отец Энтони Тони (Кристофер Уокен) хочет, чтобы его странный сын наконец обрел счастье в этом мире. Он не намерен передавать свою семейную ферму единственному ребенку, если тот не найдет себе любимую жену. Казалось бы, завидная невеста живет прямо по ту сторону ворот и только и ждет, когда возлюбленный пригласит ее на свидание. Она готова прождать столько, сколько нужно, чтобы дать парню понять, что тот достоин любви. Однако не все разделяют ее невероятное терпение. Тони, уставший ждать каких-либо действий от медлительного ребенка, намерен завещать ферму своему американскому племяннику Адаму, который тотчас летит в графство Мейо к героям фильма. Американец сразу же замечает бойкую Розмари и зовет ее с собой в Нью-Йорк. У мечтательного соседа остается последняя надежда, чтобы удержать свою любовь и обрести истинное счастье.

 

 

Режиссером фильма является Джон Патрик Шэнли. Он также сам написал сценарий к картине. Она стала третьим режиссерским проектом Шэнли. Ранее он снял «Джо против вулкана» с Томом Хэнксом в главной роли и «Сомнение» с Мэрил Стрип и Филипом Сеймур Хоффманом. Он также известен своими сценарным работами над фильмами «Выжить», «Во власти Луны», «Пять углов».

Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место», «Девушка в поезде») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого», «Антропоид»). В фильме также снялись такие звезды, как Джон Хэмм, Кристофер Уокен и Дирбла Моллой.

Фильм «Дикая парочка» представляет собой экранизацию пьесы режиссера Джона Патрика Шэнли «За пределами Маллингара», которая с успехом шла на Бродвее в 2014 году.

Джон Патрик Шэнли ранее хотел, чтобы Эмили Блант сыграла сестру Джеймс в его фильме «Сомнение». Эта роль в конечном итоге досталась Эми Адамс.

Съемочный процесс фильма начался в ирландской деревне Кроссмолина в графстве Мейо осенью 2019 года. Съемки также проходили в Баллине и длились более пяти недель.

Ирландская пресса выразила шок и разочарование ужасным ирландским акцентом в этом фильме еще перед его премьерой, после выпуска трейлера. Шэнли заявил, что иначе никто не поймет персонажей и ему было необходимо сделать акцент более доступным для мировой аудитории.

Альбом саундтреков к фильму был выпущен в цифровом формате в декабре 2020 года. Он включает музыку Амелии Уорнер и оригинальную песню Шинейд О'Коннор.

Фильм является совместным производством Ирландии и Великобритании.

Как в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но наступлению их счастья все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечтательного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 11 февраля 2021
Премьера онлайн 22 декабря 2020
Премьера в мире 11 декабря 2020
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джон Патрик Шэнли
Джон Патрик Шэнли
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Даниэль Райан
Даниэль Райан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дикая парочка 5 постеров
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Энтони (Джейми Дорнан) и Розмари (Эмили Блант) живут на соседних фермах в живописных окрестностях ирландского Маллингара. Они знакомы много лет, их родители общаются и дружат. На первый взгляд, для их романа нет никаких препятствий. Розмари еще в детстве заглядывалась на симпатичного соседа и отчаянно ревновала его к другим девочкам. Но даже во взрослом возрасте Энтони никак не может решиться на первый шаг. Всему виной его чудаковатость: с рыбами, коровами и ослами ему общаться проще, чем с…
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саундтрек фильма Дикая парочка
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Одинокий холм и зеленые пастбища: где снимали «Дикую парочку»? 11 февраля в российский прокат выходит романтическая комедия «Дикая парочка». Режиссер картины обладатель премии «Оскар» Джон Патрик Шэнли мечтал превратить свою пьесу «За пределами Маллингара» в кинофильм и подарить ему массу красивых локаций. Рассказываем, где же именно их отыскали.
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18 февраля 2021 12:17
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