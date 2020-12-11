Дикая парочка, 2020

Режиссером фильма является Джон Патрик Шэнли. Он также сам написал сценарий к картине. Она стала третьим режиссерским проектом Шэнли. Ранее он снял «Джо против вулкана» с Томом Хэнксом в главной роли и «Сомнение» с Мэрил Стрип и Филипом Сеймур Хоффманом. Он также известен своими сценарным работами над фильмами «Выжить», «Во власти Луны», «Пять углов».

Главные роли исполнили Эмили Блант («Тихое место», «Девушка в поезде») и Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого», «Антропоид»). В фильме также снялись такие звезды, как Джон Хэмм, Кристофер Уокен и Дирбла Моллой.

Фильм «Дикая парочка» представляет собой экранизацию пьесы режиссера Джона Патрика Шэнли «За пределами Маллингара», которая с успехом шла на Бродвее в 2014 году.

Джон Патрик Шэнли ранее хотел, чтобы Эмили Блант сыграла сестру Джеймс в его фильме «Сомнение». Эта роль в конечном итоге досталась Эми Адамс.

Съемочный процесс фильма начался в ирландской деревне Кроссмолина в графстве Мейо осенью 2019 года. Съемки также проходили в Баллине и длились более пяти недель.

Ирландская пресса выразила шок и разочарование ужасным ирландским акцентом в этом фильме еще перед его премьерой, после выпуска трейлера. Шэнли заявил, что иначе никто не поймет персонажей и ему было необходимо сделать акцент более доступным для мировой аудитории.

Альбом саундтреков к фильму был выпущен в цифровом формате в декабре 2020 года. Он включает музыку Амелии Уорнер и оригинальную песню Шинейд О'Коннор.

Фильм является совместным производством Ирландии и Великобритании.