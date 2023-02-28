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Киноафиша Новости Сериал «Турист» с Джейми Дорнаном продлен на второй сезон

Сериал «Турист» с Джейми Дорнаном продлен на второй сезон

28 февраля 2023 13:56
Сериал «Турист» с Джейми Дорнаном продлен на второй сезон

В продолжении местом действия станет Ирландия.

Как сообщает Variety, триллер «Турист» был продлен на второй сезон. Съемки новых серий начнутся в апреле в Дублине.

Главные роли в первом сезоне шоу исполнили Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»), Даниэль Макдональд («Певица на всю голову»), Шалом Брюн-Фрэнклин («Скользкий путь») и Оулавюр Дарри Оулафссон («Невероятная жизнь Уолтера Митти»).

Сериал повествует о загадочном мужчине по имени Элиот (Дорнан), который приходит в сознание в отдаленной австралийской больнице после тяжелой автомобильной аварии, потеряв все воспоминания о своей личности и прошлом. Пока он пытается вернуть себе память, его начинают преследовать опасные вооруженные незнакомцы.

Согласно официальному логлайну, во втором сезоне Элиот и констебль Хелен Чемберс (Макдональд) отправляются в Ирландию, чтобы добыть больше информации о прошлом главного героя. Там персонажу Дорнана придется столкнуться со своими внутренними демонами, а его подруге — искать зацепки, способные привести ее к раскрытию большой тайны. Однако в процессе они становятся мишенью для новых врагов.

Над продолжением работают создатели первого сезона Джек Уильямс и Гарри Уильямс («Дрянь», «Лжец»). Постановщиком выступит Фергус О’Брайен («Счастливая долина»). Сезон будет состоять из шести серий.

Фото: BBC One
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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