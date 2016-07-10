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Осада Жадовиля Осада Жадовиля
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The Siege of Jadotville

Осада Жадовиля, 2016

2016 / Ирландия / ЮАР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Фильм расскажет о политическом кризисе в Конго, который охватил страну после провозглашения независимости в 1960 году от Бельгии. Долгое время эта африканская страна была колонией и управлялась из Европы, и как только конголезцам дали волю, они устроили у себя на родине дележ власти, переросший в гражданскую войну. В итоге, в 1960 году туда ввели миротворческую миссию ООН, а все бельгийские силы попросили удалиться. Удалились далеко не все, и в 1961 году ирландский батальон, насчитывавший 150 бойцов, попал в осаду трех тысяч французских и бельгийских наемников, работавших на горнодобывающую компанию.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 7 октября 2016
Премьера в мире 10 июля 2016
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ричи Смит
В ролях
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Марк Стронг
Марк Стронг
Микаэл Персбрандт
Джейсон О’Мара
Джейсон О’Мара
Эмманюэль Сенье
Эмманюэль Сенье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осада Жадовиля 2 постера
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