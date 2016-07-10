Осада Жадовиля, 2016

Фильм расскажет о политическом кризисе в Конго, который охватил страну после провозглашения независимости в 1960 году от Бельгии. Долгое время эта африканская страна была колонией и управлялась из Европы, и как только конголезцам дали волю, они устроили у себя на родине дележ власти, переросший в гражданскую войну. В итоге, в 1960 году туда ввели миротворческую миссию ООН, а все бельгийские силы попросили удалиться. Удалились далеко не все, и в 1961 году ирландский батальон, насчитывавший 150 бойцов, попал в осаду трех тысяч французских и бельгийских наемников, работавших на горнодобывающую компанию.