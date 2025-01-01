Меню
Джейми Дорнан
Награды
Награды и номинации Джейми Дорнана
Jamie Dornan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джейми Дорнана
Золотой глобус 2022
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2016
Худшая мужская роль
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Золотая малина 2022
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
