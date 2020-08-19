«Любовь на троих»: Рецензия Киноафиши

Молодая девушка Дафна переживает не лучший этап жизни. Она тяжело справляется с разрывом долгих отношений и увольнением с любимой работы. Надеясь собрать свою жизнь по кусочкам, найти новые способы заработка и силы двигаться дальше, Дафна переезжает в домик у бассейна сводной сестры. Следующий шаг — завязать на полгода с алкоголем и свиданиями, чтобы рассудок оставался чистым, позволяя углубиться в себя и не наделать свежих ошибок. Но уже на ближайшей семейной вечеринке с ней знакомятся сразу два парня. Первый, Фрэнк, — обаятельный саркастичный и депрессивный бунтарь, думающий исключительно о «здесь и сейчас» и не строящий далеко идущих планов. Второй, Джек, — его полная противоположность. Он стабильный и понимающий писатель, который знает, чего хочет от жизни, и уверенно двигается к светлому будущему, не забывая сделать счастливой и свою избранницу.

Любовь на троих

Теперь перед Дафной возникает сложная дилемма, ведь она, еще недавно мечтающая забыть о свиданиях и отношениях, моментально увлекается обоими ухажерами. Правда, сюжетная чехарда, к которой добавляются флешбэки из недавнего прошлого, с трудом позволит прочувствовать муки выбора. История ограничивается нарочито дуалистичными характерами со слишком стереотипным наполнением. Каждый из парней больше напоминает персонажа, вышедшего из рекламного ролика, который пытается убедить растерянного покупателя выбрать его товар. Все внимание уделено исключительно главной героине, неторопливо и малоэффективно сражающейся с депрессией и страхами. С ее эгоизмом не сможет соперничать даже бунтарь Фрэнк, игнорирующий телефонные звонки и всячески упивающийся собой. Девушка ловко маневрирует и буквально всегда выбирает себя, даже не задумываясь о последствиях собственных действий. Она готова только брать и не знакома со словом «ответственность». Понять, почему два парня потеряли голову, будет практически невозможно, но, видимо, такова настоящая любовь.

Любовь на троих

За этой одиночной жизненной трагедией, наполненной полутонами и намеками из прошлого, очень утомительно наблюдать. Большая часть проблем не выглядят приговором, а жизнь на экране намного сильнее разрушает банальный инфантилизм. История лишена даже намека на счастливое завершение, с каждой секундой утаскивая нас на самое дно безысходности. Проблемой становится взгляд режиссера, который не дает оценок. Кажется, он аккуратно ведет героиню через трудности, чтобы в конце подарить спасительный свет, но в реальности все равно оставляет девушку во тьме. Финал превращается в смысловую катастрофу. Дафна обретает смысл жизни, но ее мотивация вновь продиктована разрушительным эгоизмом. Хороший на первый взгляд поступок оказывается испорчен стоящими за ним причинами и перечеркивает любые крупицы накопившегося сочувствия. Даже финальный поворот не выглядит столь ужасным. Кажется, что к титрам Дафна абсолютно ничему не научилась и не осознала своих ошибок, а просто перестала грустить. И ей этого вполне достаточно.

Любовь на троих

Депрессия и безвыходность пропитали каждый сантиметр этой картины. Если вы хотели погрустить, готовы наблюдать за постоянно печальными лицами и разглядывать проблемы в запутанных блужданиях по жизненному лабиринту, где одними из главных трудностей станут отношения, то, кажется, для вас сняли идеальную картину. Ее медленный ритм, очень рваный монтаж и множество небольших драм только усилят ощущение потерянности и тоски. Правда, придется смириться с очень плоскими персонажами, сюжетной простотой и финалом, который наносит слишком много вреда. С другой стороны, Дафна все-таки смогла обрести почву под ногами, пускай и ценой других судеб. «Любовь на троих» не случится. На этот раз она будет возможна исключительно с самим собой.

Константин Киценюк