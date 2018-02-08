«Пятьдесят оттенков свободы»: Рецензия Киноафиши
Поженившись, молодая чета Греев души друг в дружке не чает, путешествует по Европе, отдыхает на морях-океанах, а после возвращения домой попадает под чье-то пристальное внимание. Кристиан тут же обеспечивает всю семью охраной, что не мешает бывшему шефу Анастейши привести свой план в действие и, даже оказавшись за решеткой, терроризировать сладкую парочку. Они как могут отвлекаются от проблем. И на выходные из города уезжают, и покупают дорогостоящие безделушки, а еще иногда вспоминают про красную комнату, которую перевоспитавшийся Грей почти забросил. Их жизнь кажется идеальной, но ровно до того момента, как Анастейша оказывается на приеме у личного врача, после выхода от которого она понимает, что их судьбы теперь изменятся навсегда.
Книги Э. Л. Джеймс ухудшаются последовательно. Если первая часть «Оттенков» была просто смешной зарисовкой на «Сумерки», а «На пятьдесят оттенков темнее» поначалу виделся детективным триллером, то «Свобода» стала лишь вымученным финалом истории о человеке со специфическими пристрастиями и о девушке, готовой на все, чтобы он стал как все. Не хватает в экранизациях «Оттенков» самоиронии и «внутренней богини» Анастейши, которая могла бы хоть немного смешить и развлекать зрителей. Гипертрофированные проблемы героев, по мнению автора, должны помочь зрителям решать свои простенькие, заурядные проблемки. «Оттенки» как бы становятся своеобразным самоучителем, говорящим о том, как не нужно себя вести, какие ошибки не стоит совершать и чего не следует допускать в отношениях. В идеальном мире Э. Л. Джеймс все женщины желанны, а мужчины немного небриты, по сравнению с первой частью, где Грей пытался понравиться Анастейше и брился часто, при каждом удобном случае. А как тут решены сцены с погоней на машинах - нашему «Селфи» такое и не снилось. Отсылки к «Сумеркам» тоже очевидны - как в музыкальном плане, ведь композитор Дэнни Элфман в очередной раз сочинил саундтрек, от которого сложно оторваться, так и с главным героем, который не только частенько играет на фортепиано, так еще и петь стал.
Выбранные Э. Л. Джеймс для дуэта Дакота Джонс и Джейм Дорнан самозабвенно предаются роскоши на экране, воссоздавая написанные неуемной женщиной сцены секса и «извращений», которые, по мнению писательницы, должны шокировать и раскрепостить зрителей. В «Свободе», к сожалению, обошлись без участия богической Ким Бейсингер и пугающей Беллы Хиткот, их лишь упоминают пару раз за фильм. Зато есть и новые приобретения – Ариэль Кеббел («Сдохни, Джон Такер!», «Будь круче!») в образе дизайнера интерьеров и Тайлер Хэклин («Каждому свое», «Безбрачная неделя») в роли литературного дарования. Также в картине присутствуют основные персонажи трилогии, правда, на этот раз лишь в крошечных эпизодах. «Оттенки» ничем не хуже марвеловских и других супергероических картин, поэтому есть здесь и микрофиналы. И если в «На пятьдесят оттенков темнее» была сцена со свадьбой, то в финальной части заключительной серии есть небольшой и предсказуемый сюрприз, но без него общая картина была бы неполной, так что не уходите из кинозала раньше времени.
Картина «Пятьдесят оттенков свободы» - самое грустное событие сезона, ведь людям, которые никак не могут поверить в себя и выстроить стоящие отношения, теперь придется тщательнее выбирать кино для просмотра. «Свобода» - финальная глава истории о семействе Грей, их тайных желаниях и завистниках, которые пытаются помешать счастью «самых необычных», по мнению автора, представителей человечества. Ввиду этого идеальный мир предстает перед зрителями в «Свободе» еще более дорогим, манящим и мимимишным, чтобы каждый фанат захотел туда. Причем так сильно, чтобы у продюсеров появилась возможность выкрутиться и каким-то совершенно волшебным образом продолжить выпускать сексуальные фантазии писательницы Э. Л. Джеймс на потребу публике. А самым активным и страждущим нужно выдавать при выходе из кинозала копию мистера Грэя, чтобы проблем прибавить и подарить возможность осуществления фантазий любой направленности.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 8 февраля 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Пятьдесят оттенков свободы»