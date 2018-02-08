«Пятьдесят оттенков свободы»: Рецензия Киноафиши

Пока смерть не разлучит

Поженившись, молодая чета Греев души друг в дружке не чает, путешествует по Европе, отдыхает на морях-океанах, а после возвращения домой попадает под чье-то пристальное внимание. Кристиан тут же обеспечивает всю семью охраной, что не мешает бывшему шефу Анастейши привести свой план в действие и, даже оказавшись за решеткой, терроризировать сладкую парочку. Они как могут отвлекаются от проблем. И на выходные из города уезжают, и покупают дорогостоящие безделушки, а еще иногда вспоминают про красную комнату, которую перевоспитавшийся Грей почти забросил. Их жизнь кажется идеальной, но ровно до того момента, как Анастейша оказывается на приеме у личного врача, после выхода от которого она понимает, что их судьбы теперь изменятся навсегда.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Книги Э. Л. Джеймс ухудшаются последовательно. Если первая часть «Оттенков» была просто смешной зарисовкой на «Сумерки», а «На пятьдесят оттенков темнее» поначалу виделся детективным триллером, то «Свобода» стала лишь вымученным финалом истории о человеке со специфическими пристрастиями и о девушке, готовой на все, чтобы он стал как все. Не хватает в экранизациях «Оттенков» самоиронии и «внутренней богини» Анастейши, которая могла бы хоть немного смешить и развлекать зрителей. Гипертрофированные проблемы героев, по мнению автора, должны помочь зрителям решать свои простенькие, заурядные проблемки. «Оттенки» как бы становятся своеобразным самоучителем, говорящим о том, как не нужно себя вести, какие ошибки не стоит совершать и чего не следует допускать в отношениях. В идеальном мире Э. Л. Джеймс все женщины желанны, а мужчины немного небриты, по сравнению с первой частью, где Грей пытался понравиться Анастейше и брился часто, при каждом удобном случае. А как тут решены сцены с погоней на машинах - нашему «Селфи» такое и не снилось. Отсылки к «Сумеркам» тоже очевидны - как в музыкальном плане, ведь композитор Дэнни Элфман в очередной раз сочинил саундтрек, от которого сложно оторваться, так и с главным героем, который не только частенько играет на фортепиано, так еще и петь стал.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Выбранные Э. Л. Джеймс для дуэта Дакота Джонс и Джейм Дорнан самозабвенно предаются роскоши на экране, воссоздавая написанные неуемной женщиной сцены секса и «извращений», которые, по мнению писательницы, должны шокировать и раскрепостить зрителей. В «Свободе», к сожалению, обошлись без участия богической Ким Бейсингер и пугающей Беллы Хиткот, их лишь упоминают пару раз за фильм. Зато есть и новые приобретения – Ариэль Кеббел («Сдохни, Джон Такер!», «Будь круче!») в образе дизайнера интерьеров и Тайлер Хэклин («Каждому свое», «Безбрачная неделя») в роли литературного дарования. Также в картине присутствуют основные персонажи трилогии, правда, на этот раз лишь в крошечных эпизодах. «Оттенки» ничем не хуже марвеловских и других супергероических картин, поэтому есть здесь и микрофиналы. И если в «На пятьдесят оттенков темнее» была сцена со свадьбой, то в финальной части заключительной серии есть небольшой и предсказуемый сюрприз, но без него общая картина была бы неполной, так что не уходите из кинозала раньше времени.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Картина «Пятьдесят оттенков свободы» - самое грустное событие сезона, ведь людям, которые никак не могут поверить в себя и выстроить стоящие отношения, теперь придется тщательнее выбирать кино для просмотра. «Свобода» - финальная глава истории о семействе Грей, их тайных желаниях и завистниках, которые пытаются помешать счастью «самых необычных», по мнению автора, представителей человечества. Ввиду этого идеальный мир предстает перед зрителями в «Свободе» еще более дорогим, манящим и мимимишным, чтобы каждый фанат захотел туда. Причем так сильно, чтобы у продюсеров появилась возможность выкрутиться и каким-то совершенно волшебным образом продолжить выпускать сексуальные фантазии писательницы Э. Л. Джеймс на потребу публике. А самым активным и страждущим нужно выдавать при выходе из кинозала копию мистера Грэя, чтобы проблем прибавить и подарить возможность осуществления фантазий любой направленности.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 8 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пятьдесят оттенков свободы»