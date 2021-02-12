Барб и Стар едут в Виста дель Мар, 2020

Американский комедийный фильм режиссера Джоша Гринбаума по сценарию Кристен Уиг и Энни Мумоло, исполнительниц главных ролей. Комедия «Барб и Стар едут в Виста дель Мар» вместе с создательницами фильма «Девичник в Вегасе» (2011) заставляет зрителей выйти из зоны комфорта и отправиться в незабываемое путешествие.

Главные героини Барб (Энни Мумоло) и Стар (Кристен Уиг) знают друг друга много лет и стали близкими людьми. Две лучшие подруги проживают в одном и том же маленьком городке на Среднем Западе. До этого момента их жизнь была довольно предсказуемой, лишенной сюрпризов и драматизма. Что может произойти в типичном американском городке? Неудивительно, что в какой-то момент жизнерадостные приятельницы, мечтающие увидеть и почувствовать что-то новое, захотели устроить себе каникулы за пределами их обычного мира. Ведь никто из них никогда не покидал свое место жительства и не видел, что происходит за границей их городишка.

Так, Барб и Стар начинают планировать дикое путешествие во Флориду. Своей целью они выбирают солнечный морской город Виста дель Мар, где их должны ожидать лишь полноценный отдых и комплекс развлекательных услуг. Однако, как оказалось, женщины из Среднего Запада были не готовы к тому, с чем им придется столкнуться на месте, и героини никак не могли предвидеть, чем обернется незатейливая поездка закадычных подруг. Они не только попадают в мелкие передряги, испытывают свою дружбу на прочность и встречают любовь, но и оказываются вовлеченными в хитрый заговор злодея, который намерен уничтожить всех жителей этого города.