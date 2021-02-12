Барб и Стар едут в Виста дель Мар, 2020

Американский комедийный фильм режиссера Джоша Гринбаума по сценарию Кристен Уиг и Энни Мумоло, исполнительниц главных ролей. Комедия «Барб и Стар едут в Виста дель Мар» вместе с создательницами фильма «Девичник в Вегасе» (2011) заставляет зрителей выйти из зоны комфорта и отправиться в незабываемое путешествие.
Главные героини Барб (Энни Мумоло) и Стар (Кристен Уиг) знают друг друга много лет и стали близкими людьми. Две лучшие подруги проживают в одном и том же маленьком городке на Среднем Западе. До этого момента их жизнь была довольно предсказуемой, лишенной сюрпризов и драматизма. Что может произойти в типичном американском городке? Неудивительно, что в какой-то момент жизнерадостные приятельницы, мечтающие увидеть и почувствовать что-то новое, захотели устроить себе каникулы за пределами их обычного мира. Ведь никто из них никогда не покидал свое место жительства и не видел, что происходит за границей их городишка.
Так, Барб и Стар начинают планировать дикое путешествие во Флориду. Своей целью они выбирают солнечный морской город Виста дель Мар, где их должны ожидать лишь полноценный отдых и комплекс развлекательных услуг. Однако, как оказалось, женщины из Среднего Запада были не готовы к тому, с чем им придется столкнуться на месте, и героини никак не могли предвидеть, чем обернется незатейливая поездка закадычных подруг. Они не только попадают в мелкие передряги, испытывают свою дружбу на прочность и встречают любовь, но и оказываются вовлеченными в хитрый заговор злодея, который намерен уничтожить всех жителей этого города.
Режиссером картины стал Джош Гринбаум, который больше всего известен благодаря сериалам «Новенькая» и «Трудности ассимиляции».
Сценаристами и одними из продюсеров ленты выступили Энни Мумоло и Кристен Уиг. Они же сыграли главные роли в фильме. Ранее актрисы вместе работали над комедией «Девичник в Вегасе», а после были номинированы на «Оскар» за лучший сценарий в 2012 году. Поклонники ждали продолжения картины, и ходили слухи, что Мумоло и Уиг действительно пишут сиквел своего предыдущего проекта. Однако Кристен Уиг подтвердила, что «Барб и Стар едут в Виста дель Мар» будет самостоятельным фильмом и не станет второй частью «Девичника в Вегасе».
Основной съемочный процесс проходил в июле 2019 года. Изначально местом производства должна была стать Атланта в штате Джорджия, но вскоре работа была перенесена в мексиканские города Канкун и Пуэрто-Вальярту.
Премьера фильма была запланирована на июль 2020 года, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Маркетинговая команда картины создала достаточно нестандартный трейлер: героини Барб и Стар, лица которых мы не видим, сидят дома и обсуждают, как сильно они любят трейлеры к фильмам и, если бы они сделали трейлер к своему фильму, то не стали бы показывать свои лица.
Помимо Энни Мумоло и Кристен Уиг, в фильме также снялись Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого», «Любовь на троих»), Дэймон Уайанс мл. («Новенькая», «Счастливый конец»), Майкл Хичкок («Девичник в Вегасе») и Кваме Паттерсон («Прослушка»).
Подруги Барб и Звезда приехали во флоридский городок Виста дель Мар отдохнуть и позагорать, но вместо этого оказались втянуты в план по уничтожению всего местного населения.