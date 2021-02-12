Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Киноафиша Фильмы Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Barb and Star Go to Vista Del Mar

Барб и Стар едут в Виста дель Мар, 2020

2020 / США
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Комедия с Кристен Уиг о незабываемом путешествие двух подруг
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Американский комедийный фильм режиссера Джоша Гринбаума по сценарию Кристен Уиг и Энни Мумоло, исполнительниц главных ролей. Комедия «Барб и Стар едут в Виста дель Мар» вместе с создательницами фильма «Девичник в Вегасе» (2011) заставляет зрителей выйти из зоны комфорта и отправиться в незабываемое путешествие.

Главные героини Барб (Энни Мумоло) и Стар (Кристен Уиг) знают друг друга много лет и стали близкими людьми. Две лучшие подруги проживают в одном и том же маленьком городке на Среднем Западе. До этого момента их жизнь была довольно предсказуемой, лишенной сюрпризов и драматизма. Что может произойти в типичном американском городке? Неудивительно, что в какой-то момент жизнерадостные приятельницы, мечтающие увидеть и почувствовать что-то новое, захотели устроить себе каникулы за пределами их обычного мира. Ведь никто из них никогда не покидал свое место жительства и не видел, что происходит за границей их городишка.

Так, Барб и Стар начинают планировать дикое путешествие во Флориду. Своей целью они выбирают солнечный морской город Виста дель Мар, где их должны ожидать лишь полноценный отдых и комплекс развлекательных услуг. Однако, как оказалось, женщины из Среднего Запада были не готовы к тому, с чем им придется столкнуться на месте, и героини никак не могли предвидеть, чем обернется незатейливая поездка закадычных подруг. Они не только попадают в мелкие передряги, испытывают свою дружбу на прочность и встречают любовь, но и оказываются вовлеченными в хитрый заговор злодея, который намерен уничтожить всех жителей этого города.

Режиссером картины стал Джош Гринбаум, который больше всего известен благодаря сериалам «Новенькая» и «Трудности ассимиляции».

Сценаристами и одними из продюсеров ленты выступили Энни Мумоло и Кристен Уиг. Они же сыграли главные роли в фильме. Ранее актрисы вместе работали над комедией «Девичник в Вегасе», а после были номинированы на «Оскар» за лучший сценарий в 2012 году. Поклонники ждали продолжения картины, и ходили слухи, что Мумоло и Уиг действительно пишут сиквел своего предыдущего проекта. Однако Кристен Уиг подтвердила, что «Барб и Стар едут в Виста дель Мар» будет самостоятельным фильмом и не станет второй частью «Девичника в Вегасе».

Основной съемочный процесс проходил в июле 2019 года. Изначально местом производства должна была стать Атланта в штате Джорджия, но вскоре работа была перенесена в мексиканские города Канкун и Пуэрто-Вальярту.

Премьера фильма была запланирована на июль 2020 года, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Маркетинговая команда картины создала достаточно нестандартный трейлер: героини Барб и Стар, лица которых мы не видим, сидят дома и обсуждают, как сильно они любят трейлеры к фильмам и, если бы они сделали трейлер к своему фильму, то не стали бы показывать свои лица.

Помимо Энни Мумоло и Кристен Уиг, в фильме также снялись Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого», «Любовь на троих»), Дэймон Уайанс мл. («Новенькая», «Счастливый конец»), Майкл Хичкок («Девичник в Вегасе») и Кваме Паттерсон («Прослушка»).

Подруги Барб и Звезда приехали во флоридский городок Виста дель Мар отдохнуть и позагорать, но вместо этого оказались втянуты в план по уничтожению всего местного населения.

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 12 февраля 2021
Премьера в мире 12 февраля 2021
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джош Гринбаум
В ролях
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Энни Мумоло
Энни Мумоло
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Венди МакЛендон-Кови
Венди МакЛендон-Кови
Дэймон Уайанс мл.
Дэймон Уайанс мл.
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Барб и Стар едут в Виста дель Мар 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Барб и Стар едут в Виста дель Мар
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кристен Уиг и Энни Мумоло напишут сценарий для фильма Disney о сестрах Золушки Номинированный на «Оскар» творческий дуэт работает над новым проектом.
Написать
19 апреля 2021 11:32
Джейми Дорнан поет и танцует в музыкальной вставке из комедии «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар» Актер грустит, играет с песком и забирается на пальму.
Написать
9 апреля 2021 17:09
«Девичник в Вегасе» изначально задумывался как предельно абсурдистский фильм По этому же принципу Кристен Уиг и Энни Мумоло создавали свою новую комедию.
Написать
16 февраля 2021 14:35
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Приложение киноафиши