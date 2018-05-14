«Красный воробей»: Рецензия Киноафиши

Красота человеческих заблуждений

Доминика Егорова, прима балерина Большого театра, из-за сговора лишается всего и не может больше танцевать. А после того, как девушка отомстила виновным, ее дядя предлагает стать девушке шпионкой- «воробьем». По его мнению, она идеально подходит для этого, со своей холодной красотой, расчетливостью и физической подготовкой. Но даже с такой внушительной базой подготовка проходит садистски продолжительно. Пройдя все испытания, девушка получает новое имя и задание, во время которого она решает переметнуться на сторону врага. А потом еще несколько раз разменяет свое решение, а, может, это всего лишь игра, и на самом деле у Доминики с самого начала был настолько изощренный план?

Кадр из фильма «Красный воробей»

Режиссер Френсис Лоуренс, подаривший кинозрителям в начале двухтысячных такие хиты, как «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом и «Я - легенда» с Уиллом Смитом, а далее занимавшийся тремя частями «Голодных игр», перебазировался на сторону более провокационного и «клюквенного» кино. Его вариант холодной войны – это люди готовые на все ради своей страны. Плюс мутная история с перебежками то на одну, то на другую сторону, стильный саундтрек и операторская работа, готовая показать все подробности жизни шпионов, но концентрирующаяся лишь на главном. Странным получился и выбор сценариста Джастина Хэйса («Лекарство от здоровья», «Одинокий рейнджер»), который препарировал одноименный роман Джейсона Мэттьюса, бывшего сотрудника ЦРУ - из истории получился очень стерильный и боящийся разозлить зрителей фильм. У Мэттьюса, кстати, есть еще парочка историй про Доминику Егорову, так что продюсеры мечтали «Красным воробьем» начать кинофраншизу, способную конкурировать с Бондом, Борном и прочими кингсманами.

Кадр из фильма «Красный воробей»

Дженнифер Лоуренс понимает, что век ее версии Мистик в «Людях Икс» подходит к концу. Правда, персонажи этой вселенной в скором времени уйдут к Disney, и сейчас мало кто может сказать, к чему это приведет и захочет ли «Мышиный дом» продлевать с кем-то из актеров контракты. Поэтому лауреат премии «Оскар», поэкспериментировав с «мамой!» и «Пассажирами», дошла до образа спецагента. Этакой двойственной натуры, которую до конца никто не знает и не может разгадать, обладающей к тому же железной физической подготовкой и трезвым умом, готовой ради миссии на все и желанной для всех особей мужского пола. Ее цель изобразил Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби», «Опасный бизнес»), у него вышел ладный и пропитанный американскими идеями Нэйт Нэш, помогающий «крысе» в рядах государства-соперника работать и доставать необходимую информацию. Своеобразными учителями Доминики стали ее дядя Ваня, сыгранный бельгийцем Маттиасом Шонартсом («Телохранитель», «Ржавчина и кость»), и глава школы воробьев – Матрена, она же Шарлотта Рэмплинг («Эйфория», «Кредо убийцы»). И, пожалуй, самым обаятельным нашим военным за последнее время стал сам Джереми Айронс («Лолита», «Возвращение в Брайдсхед»), который отрицательных персонажей играет так, что зрители безоговорочно в них влюбляются и верят им.

Кадр из фильма «Красный воробей»

Еще одной завлекалочкой для зрителей стал Сергей Полунин («Танцовщик», «Убийство в Восточном экспрессе»), он и становится тем самым элементом, из-за которого все в жизни Доминики переворачивается с ног на голову. Одного из учеников в школе для спецагентов сыграл наш Макар Запорожский («22 минуты», «Моя жизнь»). Ему досталась роль мерзкого и скользкого типа, который живет ради демонстрации своей силы. Не очень понятно, что здесь делает Ингеборга Дапкунайте, об участии которой в «Красном воробье» можно узнать лишь из титров, она играет балетного режиссера и в кадре появляется лишь на какие-то секунды. Чертовски мало и Джоэли Ричардсон («Академия вампиров», «Девушка с татуировкой дракона»). Дочери Ванессы Рейдгрейв так и не удалось стать полноценной кинозвездой, хотя очень уж она характерная актриса. В «Красном воробье» она сыграла мать главной героини, которая, хоть и мало что понимает, но поддерживает Доминику во всех ее начинаниях.

Кадр из фильма «Красный воробей»

Проект «Красный воробей» - это какой-то прыжок в прошлое, когда двум самым важным государствам на нашей планете нравилось троллить и подтрунивать друг над другом. Сейчас это уже выглядит отработанным, давно устаревшим материалом. И, судя по сборам, весь мир уже устал от подобных высказываний на тему лобового противостояния сверхдержав. Лоуренс, Айранс, Шоннартс и Рэмплинг могут украсить любую картину, а правильный саундтрек и картинка - заставить поверить, что это можно смотреть. К тому же «Красный воробей» бессмысленно беспощадный и крайней жестокий и кровавый фильм, что не добавляет проекту со стороны зрителей ни капли сострадания и понимания, ведь их уже «обкормили» такими вот жанрово распущенными картинами.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 31 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Красный воробей»