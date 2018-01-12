«Яркость»: Рецензия Киноафиши

Яркий боевик с бледным подтекстом

Представьте, если бы в современном мире было место для сказок. В Лос-Анджелесе наших дней бок о бок с людьми живут орки, эльфы, гномы, феи и многие другие волшебные существа. Но общество не может избежать расслоения, и потому большинство рас держится исключительно своими кланами. Полицейский Дэрил Уорд (Уилл Смит) получает в напарники первого полицейского-орка Дерека Джакоби (Джоэл Эдгертон). Конечно же, большинство сотрудников не рады появлению в их рядах существа другой расы. Но столкнувшись с магической опасностью, которая может погубить весь мир, напарники понимают, что могут доверять лишь друг другу, и только вместе они справятся с врагами.

Кадр из фильма «Яркость»

Давно прошли те времена, когда фэнтези и прочая магия появлялись исключительно в средневековых декорациях. Всевозможные писатели и режиссёры уже неоднократно с разной степенью успешности пытались вписать волшебство в наши реалии. Нужно ли говорить, что апофеозом такого подхода стали произведения о «Гарри Поттере». Разница лишь в том, что в «Яркости» показ подобного мира не самоцель, а скорее иносказательный приём. С первых же минут социальные аллегории буквально бросаются в глаза. Трудно не заметить, что большинство полицейских и прочих служаших сыграны представителями национальных меньшинств: темнокожие, латиноамериканцы, азиаты. И именно они ведут себя с орками и прочими расами исключительно надменно, как бы отзеркаливая проблему расизма в современном обществе. Основной акцент сделан как раз на орках — типичных жителях гетто, для которых свой клан важнее всего. В противовес им показаны эльфы — богатые снобы. Приём хороший и яркий, но подано всё уж слишком грубо и прямолинейно. В этом плане фильм не выдерживает никакого сравнения не только с практически эталонным «Районом номер 9» Нила Бломкампа, он слабее даже, чем «Зверополис», где с этой темой поступили хотя бы изящней.

Кадр из фильма «Яркость»

Но если убрать из сюжета все фэнтезийные составляющие, то можно понять, что зрителю показывают самый традиционный боевик из девяностых. Абсолютно все классические шаблоны налицо: крутой полицейский, ранение, нежелательный напарник, продажные коллеги, интриги и спецслужбы, загадочная незнакомка, которую спасают заодно со всем миром, трагедия, хэппи энд, братание героев. Даже злодеи в картине абсолютно типичны: несколько молчаливых и совершенно непобедимых существ, которые врукопашную способны уложить десятки вооружённых полицейских и бандитов. Можно вспомнить десятки фильмов, снятых ровно по той же структуре и с аналогичными типажами главных героев.

Кадр из фильма «Яркость»

И продолжая эту линию, режиссёр Дэвид Эйр берёт на главную роль Уилла Смита, сыгравшего подобный образ крутого парня далеко не один раз. Вот только Смит странным образом в большинстве блокбастеров уже давно выглядит совершенно одинаково. Конечно же в этом вина не самого актёра, а тех, кто пишет роли и подбирает под них артистов. Но в предыдущем проекте Эйра «Отряд Самоубийц» Смит вёл себя ровно так же, как и в «Яркости». Поэтому заранее можно предсказать все поступки и даже шутки героя. Об остальных же персонажах и сказать почти нечего, они отыгрывают готовые клише: Джоэл Эдгертон серьёзен и наивен, Люси Фрай проворна и красива, Нуми Рапас загадочна и опасна. Если поменять каждого из них на любого другого актёра ничего не изменится.

Кадр из фильма «Яркость»

В итоге за всеми нагромождениями фэнтези, социальности и боевика не остаётся места хоть какой-то индивидуальности и сюжету. Всё просто раз за разом следует за классическими стереотипами в новой обёртке. Но, как ни странно, простым зрителям именно это скорее всего и нравится. Сразу после выхода критики стали разбирать картину по частям и объяснять её недостатки. А «Яркость», тем временем, била рекорды просмотров на Netflix, да так, что если бы его пустили в кинотеатры — он бы окупился в первую неделю. Люди любят фэнтези, любят боевики и простые сюжеты. В конце концов, многие просто любят Уилла Смита и его типичные шутки. Именно поэтому, несмотря на весь негатив критиков, уже объявлено о том, что будет снята вторая часть, которая, наверняка, будет иметь такой же успех.

Алексей Хромов