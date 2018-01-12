«Яркость»: Рецензия Киноафиши
Представьте, если бы в современном мире было место для сказок. В Лос-Анджелесе наших дней бок о бок с людьми живут орки, эльфы, гномы, феи и многие другие волшебные существа. Но общество не может избежать расслоения, и потому большинство рас держится исключительно своими кланами. Полицейский Дэрил Уорд (Уилл Смит) получает в напарники первого полицейского-орка Дерека Джакоби (Джоэл Эдгертон). Конечно же, большинство сотрудников не рады появлению в их рядах существа другой расы. Но столкнувшись с магической опасностью, которая может погубить весь мир, напарники понимают, что могут доверять лишь друг другу, и только вместе они справятся с врагами.
Давно прошли те времена, когда фэнтези и прочая магия появлялись исключительно в средневековых декорациях. Всевозможные писатели и режиссёры уже неоднократно с разной степенью успешности пытались вписать волшебство в наши реалии. Нужно ли говорить, что апофеозом такого подхода стали произведения о «Гарри Поттере». Разница лишь в том, что в «Яркости» показ подобного мира не самоцель, а скорее иносказательный приём. С первых же минут социальные аллегории буквально бросаются в глаза. Трудно не заметить, что большинство полицейских и прочих служаших сыграны представителями национальных меньшинств: темнокожие, латиноамериканцы, азиаты. И именно они ведут себя с орками и прочими расами исключительно надменно, как бы отзеркаливая проблему расизма в современном обществе. Основной акцент сделан как раз на орках — типичных жителях гетто, для которых свой клан важнее всего. В противовес им показаны эльфы — богатые снобы. Приём хороший и яркий, но подано всё уж слишком грубо и прямолинейно. В этом плане фильм не выдерживает никакого сравнения не только с практически эталонным «Районом номер 9» Нила Бломкампа, он слабее даже, чем «Зверополис», где с этой темой поступили хотя бы изящней.
Но если убрать из сюжета все фэнтезийные составляющие, то можно понять, что зрителю показывают самый традиционный боевик из девяностых. Абсолютно все классические шаблоны налицо: крутой полицейский, ранение, нежелательный напарник, продажные коллеги, интриги и спецслужбы, загадочная незнакомка, которую спасают заодно со всем миром, трагедия, хэппи энд, братание героев. Даже злодеи в картине абсолютно типичны: несколько молчаливых и совершенно непобедимых существ, которые врукопашную способны уложить десятки вооружённых полицейских и бандитов. Можно вспомнить десятки фильмов, снятых ровно по той же структуре и с аналогичными типажами главных героев.
И продолжая эту линию, режиссёр Дэвид Эйр берёт на главную роль Уилла Смита, сыгравшего подобный образ крутого парня далеко не один раз. Вот только Смит странным образом в большинстве блокбастеров уже давно выглядит совершенно одинаково. Конечно же в этом вина не самого актёра, а тех, кто пишет роли и подбирает под них артистов. Но в предыдущем проекте Эйра «Отряд Самоубийц» Смит вёл себя ровно так же, как и в «Яркости». Поэтому заранее можно предсказать все поступки и даже шутки героя. Об остальных же персонажах и сказать почти нечего, они отыгрывают готовые клише: Джоэл Эдгертон серьёзен и наивен, Люси Фрай проворна и красива, Нуми Рапас загадочна и опасна. Если поменять каждого из них на любого другого актёра ничего не изменится.
В итоге за всеми нагромождениями фэнтези, социальности и боевика не остаётся места хоть какой-то индивидуальности и сюжету. Всё просто раз за разом следует за классическими стереотипами в новой обёртке. Но, как ни странно, простым зрителям именно это скорее всего и нравится. Сразу после выхода критики стали разбирать картину по частям и объяснять её недостатки. А «Яркость», тем временем, била рекорды просмотров на Netflix, да так, что если бы его пустили в кинотеатры — он бы окупился в первую неделю. Люди любят фэнтези, любят боевики и простые сюжеты. В конце концов, многие просто любят Уилла Смита и его типичные шутки. Именно поэтому, несмотря на весь негатив критиков, уже объявлено о том, что будет снята вторая часть, которая, наверняка, будет иметь такой же успех.
Алексей Хромов