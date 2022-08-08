«Тринадцать жизней»: Рецензия Киноафиши

Если вы когда-нибудь окажетесь в июне на северо-западе Таиланда, близ города Чианграй, и набредете на подземную пещеру с лаконичным названием Тхамлуангнангнон (далее просто Тхамлуанг), то не пройдете мимо нее. По крайней мере, если у вас нет с собой акваланга и ласт. Этому нас учит история тринадцати пленников той самой пещеры — двенадцати мальчиков из местной футбольной команды и их тренера, — что отправились праздновать в ней день рождения, а в итоге застряли из-за затопившего ее дождя на несколько недель. История их спасения привлекла СМИ со всего мира, так что, возможно, вы уже слышали о ней (если, конечно, не были слишком увлечены проходящим в то же время чемпионатом мира по футболу).

Впрочем, кроме СМИ, к Тхамлуангу съехались спасатели, добровольцы и дайверы из самых разных стран. История чудесным образом — ибо без удачи не обошлось — благодаря огромным усилиям сотен людей разрешилась вполне благополучно, хотя и не обошлось без жертв. Пленникам Тхамлуанга удалось найти островок, оставшийся незатопленным, а через несколько дней их обнаружили двое английских дайверов, специализирующихся на плавании в пещерах. Именно их режиссер фильма Рон Ховард — а история буквально требовала себя экранизировать — сделал главными героями фильма.

Рик Стэнтон (Виго Мортинсен) и Джон Волантен (Колин Фаррелл) — так звали тех самых спасателей, людей крайне непримечательных в том смысле, что они совсем не похожи на привычных киногероев. Стэнтон в прошлом был пожарником, а Волантен и вовсе работал в IT-компании. Дайвинг был для них лишь хобби. К счастью, замечательный и уже заслуженный английский сценарист Уиллиам Николсон («Страна теней», «Гладиатор», «В плену надежды»), работавший с Ричардом Аттенборо и Ридли Скоттом, не стал их приукрашивать и утяжелять (в самом дурном и поверхностном смысле этого слова) драматургически. Их любовь к погружениям никак не связана с детскими травмами.

Тринадцать жизней

Удивительно деликатно с материалом обошелся и Рон Ховард, доказавший еще в «Гонке», что прекрасно умеет ставить фильмы, основанные на реальных событиях, и Мортенсен с Фарреллом, сыгравшие своих роли очень аккуратно и почти аскетично. Можно, пожалуй, сказать, не ошибившись, что «13 жизней» — фильм, в центре которого находится история, а не герои.

Ставка в нем высока изначально, а шансы на спасение чрезвычайно малы — во многих местах пещеры проход слишком узок, вода мутна, как и надежды на спасение детей. Напряжение без видимых сценарных крючков не ослабевает ни на минуту. Визуально оно поддерживается клаустрофобными подводными съемками, от которых становится не по себе — в неверном свете фонарей дайверов с трудом можно различить разве что красную веревку, ведущую к спасению. Вообще же сама история ненавязчиво навевает воспоминания о приключениях Тесея в лабиринте Минотавра, и в этой ненавязчивости, с которой поданы некоторые другие и гораздо более близкие метафоры — вроде той же красной веревки и нитки, которую дарят Рик и Джону родители, или мифа о богине горы и «заснувших детях», — видится еще одно достоинство фильма.

Тринадцать жизней

Главным же и сложнооспоримым достоинством видится его простая и непоколебимая гуманистичная идея, основанная на факте: люди из разных стран, говорящие на разных языках и верящие в разных богов, действуя бескорыстно, объединились ради спасения двенадцати детей и их тренера. А значит, надежда на лучшее, пусть и безрассудная в нынешние темные времена, еще не потеряна. Рекомендуется строго всякому.