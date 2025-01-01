Меню
Награды и номинации Джоэла Эдгертона

Joel Edgerton
Награды и номинации Джоэла Эдгертона
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
MTV Movie Awards 2012 MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Номинант
