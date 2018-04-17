«Опасный бизнес»: Рецензия Киноафиши

Все беды мира

Сложно бывает признаться самому себе, что ты - тряпка. И, в общем-то, можно прожить всю жизнь в прекрасном неведении, мимо рефлексий, довольствуясь своим средним статусом во всём. Но вот у Гарольда не получилось. В один прекрасный момент его жизнь забила таким ключом, что хочешь-не хочешь пришлось измениться. Но, даже если допустить, что «Опасный бизнес» - это фильм о непростом становлении личности, его едва ли можно назвать вдохновляющим. А вот остроумным - запросто.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Гарольд - служащий фармацевтической компании, которую возглавляют его друг Ричард и его любовница Элейн. Он не так уж плохо живёт, но к сорока годам даже он начинает подозревать, что его бесхребетностью пользуются все вокруг. И когда его предприимчивые боссы случайно забывают Гарольда в Мексике, у того внезапно отрастает… решимость сымитировать своё похищение. Но когда ты неопытен в вопросах коварства, всё ожидаемо начинает идти не так. Третья серия сериала «Траст» про похищение Джона Пола Гетти III ровно о том же. То есть не сказать, что это сценарный гротеск, это настоящее предупреждение всем предприимчивым недотёпам. Хотя гротеска в «Опасном бизнесе» тоже хватает.

Кадр из фильма «Опасный бизнес

Начнём с того, что он вовсе не «Опасный бизнес». Но прежде, чем трясти плакатами «Мы за достоверный перевод!», подумайте: вы бы пошли на фильм под названием «Гринго»? Редкий случай, когда адаптация заголовка превращает узконаправленную чёрную криминальную комедию в потенциальный международный хит. К тому же, из самого фильма знаменитый мексиканизм никто не вырезал. Один из слоганов этой картины — «Неужели так сложно найти чёрного гринго в Мексике?». Именно на этих китах: поиск и поимка самого востребованного менеджера среднего звена двух стран - держится весь комический абсурд «Бизнеса». Потому что, если смотреть исключительно за основным действующим лицом, а не за его окружением, фильм рискует быть воспринятым как трагикомедия. Без своих карикатурных похитителей Гарольд больше похож на Пьеро.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Массовому зрителю имя Дэвида Ойелоуо, исполнителя главной роли, ни о чём не скажет. И не важно, что актёр был номинирован на «Золотой глобус», а фильм с его участием — на «Оскар». Ойелоуо на сегодняшний день один из самых малоизвестных афроамериканцев мирового кинематографа. О чём говорить, если он даже в «Чёрной пантере» не снимался? Понимая это, российский прокатчик «Опасного бизнеса» делает ставку на роскошную стерву Элейн в исполнении не менее роскошной Шарлиз Терон. Её сексуальность и умение пользоваться своим телом в этой ленте выходит на новый уровень. Это уже даже не «Атомная блондинка», а прямой конкурент Джессике Честейн с её неприличными декольте в «Игре Молли». При этом способная актриса покорно играет по правилам, которые задаёт режиссёр Нэш Эджертон. Она - такая же карикатура, как и все остальные. Остальные - это Джоэл Эджертон (ага, брат режиссёра, но куда более известный, чем сам режиссёр); Тэнди Ньютон, вспомнившая времена «Рок-н-ролльщика», Шарлто Копли, похожий на свою добрую версию из «Элизиума»; и Аманда Сейфрид, чья сюжетная линия будет всё время мешать и вызывать вопросы, пока наконец в финале не сложится в красивую картинку. Но только в финале. К тому же именно Сейфрид не хватает лёгкости в этой комедии дель арте. Или она просто не готова стать всеобщим посмешищем?

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Ведь «Опасный бизнес» высмеивает не столько законы нашего мира, где стало невыгодно быть хорошим, а законы создания кино с пометкой «криминальное». В этом фильме, кажется, все кроме Гарольда говорят историями, цитатами или метафорами. Сценаристы доводят героя и зрителей до истерического возгласа: «Почему все говорят метафорами?», и срывают первый шквал аплодисментов. Понятно, что «угадывать» мысли публики - это тоже кинотренд, но он хотя бы пока что работает на пользу картинам. Вместе с тем «Бизнес» показывает прекрасный пример того, что удержать внимание аудитории можно не только с помощью гэгов. Чёрная комедия начинается не сразу, она берет разгон и томит на медленном, полу-драматическом огне, чтобы первый откровенно абсурдный сюжетный поворот сработал как пощёчина. На выходе мы получаем фильм, над которым не выходит «тупо поржать», но можно неплохо посмеяться.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Но лучшее и самое актуальное, что есть в «Опасном бизнесе» - это вопрос, который герой задаёт одному из многочисленных похитителей. И который покажется смешным только российскому зрителю. «Почему все помешались на гориллах?» - спросит Гарольд. А в ответ получит в соседнем кинозале.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 19 апреля 2018 г

Расписание и покупка билетов на фильм «Опасный бизнес»