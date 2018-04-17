«Опасный бизнес»: Рецензия Киноафиши
Сложно бывает признаться самому себе, что ты - тряпка. И, в общем-то, можно прожить всю жизнь в прекрасном неведении, мимо рефлексий, довольствуясь своим средним статусом во всём. Но вот у Гарольда не получилось. В один прекрасный момент его жизнь забила таким ключом, что хочешь-не хочешь пришлось измениться. Но, даже если допустить, что «Опасный бизнес» - это фильм о непростом становлении личности, его едва ли можно назвать вдохновляющим. А вот остроумным - запросто.
Гарольд - служащий фармацевтической компании, которую возглавляют его друг Ричард и его любовница Элейн. Он не так уж плохо живёт, но к сорока годам даже он начинает подозревать, что его бесхребетностью пользуются все вокруг. И когда его предприимчивые боссы случайно забывают Гарольда в Мексике, у того внезапно отрастает… решимость сымитировать своё похищение. Но когда ты неопытен в вопросах коварства, всё ожидаемо начинает идти не так. Третья серия сериала «Траст» про похищение Джона Пола Гетти III ровно о том же. То есть не сказать, что это сценарный гротеск, это настоящее предупреждение всем предприимчивым недотёпам. Хотя гротеска в «Опасном бизнесе» тоже хватает.
Начнём с того, что он вовсе не «Опасный бизнес». Но прежде, чем трясти плакатами «Мы за достоверный перевод!», подумайте: вы бы пошли на фильм под названием «Гринго»? Редкий случай, когда адаптация заголовка превращает узконаправленную чёрную криминальную комедию в потенциальный международный хит. К тому же, из самого фильма знаменитый мексиканизм никто не вырезал. Один из слоганов этой картины — «Неужели так сложно найти чёрного гринго в Мексике?». Именно на этих китах: поиск и поимка самого востребованного менеджера среднего звена двух стран - держится весь комический абсурд «Бизнеса». Потому что, если смотреть исключительно за основным действующим лицом, а не за его окружением, фильм рискует быть воспринятым как трагикомедия. Без своих карикатурных похитителей Гарольд больше похож на Пьеро.
Массовому зрителю имя Дэвида Ойелоуо, исполнителя главной роли, ни о чём не скажет. И не важно, что актёр был номинирован на «Золотой глобус», а фильм с его участием — на «Оскар». Ойелоуо на сегодняшний день один из самых малоизвестных афроамериканцев мирового кинематографа. О чём говорить, если он даже в «Чёрной пантере» не снимался? Понимая это, российский прокатчик «Опасного бизнеса» делает ставку на роскошную стерву Элейн в исполнении не менее роскошной Шарлиз Терон. Её сексуальность и умение пользоваться своим телом в этой ленте выходит на новый уровень. Это уже даже не «Атомная блондинка», а прямой конкурент Джессике Честейн с её неприличными декольте в «Игре Молли». При этом способная актриса покорно играет по правилам, которые задаёт режиссёр Нэш Эджертон. Она - такая же карикатура, как и все остальные. Остальные - это Джоэл Эджертон (ага, брат режиссёра, но куда более известный, чем сам режиссёр); Тэнди Ньютон, вспомнившая времена «Рок-н-ролльщика», Шарлто Копли, похожий на свою добрую версию из «Элизиума»; и Аманда Сейфрид, чья сюжетная линия будет всё время мешать и вызывать вопросы, пока наконец в финале не сложится в красивую картинку. Но только в финале. К тому же именно Сейфрид не хватает лёгкости в этой комедии дель арте. Или она просто не готова стать всеобщим посмешищем?
Ведь «Опасный бизнес» высмеивает не столько законы нашего мира, где стало невыгодно быть хорошим, а законы создания кино с пометкой «криминальное». В этом фильме, кажется, все кроме Гарольда говорят историями, цитатами или метафорами. Сценаристы доводят героя и зрителей до истерического возгласа: «Почему все говорят метафорами?», и срывают первый шквал аплодисментов. Понятно, что «угадывать» мысли публики - это тоже кинотренд, но он хотя бы пока что работает на пользу картинам. Вместе с тем «Бизнес» показывает прекрасный пример того, что удержать внимание аудитории можно не только с помощью гэгов. Чёрная комедия начинается не сразу, она берет разгон и томит на медленном, полу-драматическом огне, чтобы первый откровенно абсурдный сюжетный поворот сработал как пощёчина. На выходе мы получаем фильм, над которым не выходит «тупо поржать», но можно неплохо посмеяться.
Но лучшее и самое актуальное, что есть в «Опасном бизнесе» - это вопрос, который герой задаёт одному из многочисленных похитителей. И который покажется смешным только российскому зрителю. «Почему все помешались на гориллах?» - спросит Гарольд. А в ответ получит в соседнем кинозале.
Вероника Скурихина
В российском прокате с 19 апреля 2018 г
Расписание и покупка билетов на фильм «Опасный бизнес»