«Джейн берет ружье»: Рецензия Киноафиши

Однажды на Диком Западе

Конечно, её муж не должен был ехать в город. Когда твоя голова стоит больших денег, какой смысл вылезать из логова? Особенно, если вокруг полно добрых людей, не желающих смиряться с тем фактом, что ты перебил половину их шайки. Однако мистер Хэммонд из дома уехал. А вскоре вернулся – умирать. Добрым людям наконец-то удалось его подстрелить.

Натали Портман (Джейн). Кадр из фильма «Джейн берет ружье»

И Джейн поняла: если она хочет выжить, она должна действовать. Через несколько часов люди Бишопа (Юэн МакГрегор), открывшие охоту на мужа, придут его добивать. И не пощадят никого. Джейн села на лошадь, взяла пятилетнюю дочь в охапку и отвезла свою кроху ближайшей подруге. А потом помчалась на соседнее ранчо, где жил Дэн Фрост (Джоэл Эдгертон). Когда-то, очень давно, еще до замужества, у них был безумный роман, точнее, великая любовь, из тех, которые на всю жизнь. Теперь же у них – великая ненависть. Но сейчас Джейн (Натали Портман) позарез нужен человек, способный стрелять. И она платит Дэну, чтобы тот шел на смерть ради её уже почти мертвого мужа…

Джоэл Эдгертон (Дэн Фрост). Кадр из фильма «Джейн берет ружье»

Пусть любители и фанаты вестернов особо не радуются: «Джейн берет ружье» вестерном может считаться чисто формально. Нет, все «правила игры» в фильме соблюдены безупречно: тут вам и скачки, и нескончаемые прерии, и американский деревянный городок времен гражданской войны… Ну и пальба, конечно, куда ж без неё: дула ружей увидите со всех ракурсов (привет Серджио Леоне). И тем не менее: за всем этим прячется нечто среднее между драмой и мелодрамой, точнее, мелодрама с сильным драматическим элементом, но не более того. То есть «Джейн берет ружье» - кино, по большому счету, женское.

И дело не только в отсутствии крови или классических погонь. Изюминка «Джейн» - не экшен и не интриги, а пресловутая «женская доля», превратившая хрупкую барышню в железного Командора и сделавшая из неё убийцу. Загадка Джейн – в её прошлом. А оно проявляется постепенно, через множество коротких флэшбэков, которые в чем-то даже интереснее того, что происходит с героями здесь и сейчас. Кстати, настоящее и будущее миссис Хэммонд довольно предсказуемо и стандартно (я бы даже сказала – шаблонно), так что в финале никаких особых сюрпризов не ждите.

Кадр из фильма «Джейн берет ружье»

И ещё. Фильма бы не было, если бы не Портман. В начале съемок из-за ссоры с продюсером из проекта ушел режиссер (Гэвина О’Коннора нашли в срочном порядке буквально за день). Потом сбежал оператор. За ним – половина актеров. Но Натали держалась за «Джейн» мертвой хваткой, стала даже сопродюсером фильма. Стоило ли оно того? – Думаю, да. Конечно, хоть сколько-нибудь значимым событием в кинематографе картина не станет, да и открытием года, пожалуй, тоже. Но Джейн Хэммонд – безусловно, роль, созданная для Портман. Или наоборот. Это тот редкий случай, когда актер и персонаж идеально подходят друг другу. И, кстати, очень жаль, что в нашем прокате будет дублированная версия. Впрочем, на пару секунд услышать подлинный голос Джейн вы все-таки сможете: сцену в борделе не стали переозвучивать полностью, там рыдает не дублерша, а настоящая трагическая актриса Натали Портман…

В русском прокате с 17 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Джейн берет ружье"

Вера Алёнушкина