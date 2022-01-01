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Крис Мартин
Крис Мартин
Chris Martin
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Фильмография
Связи
Крис Мартин
Chris Martin
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Дата рождения
17 января 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Бернаби, Канада
Личные связи
Дженнифер Лоуренс
были в отношениях с 2014 по 2015
Биография Крис Мартин
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Фильмография Крис Мартин
Демоник
ужасы
2021, Канада
6.0
Coldplay: Live 2012
мюзикл
2012,
0.0
Семнадцатилетние
комедия
2002, США
6.0
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Связи
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
были в отношениях с 2014 по 2015
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