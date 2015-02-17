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Диор и я - трейлер
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Диор и я. Трейлер

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Дата публикации: 17 февраля 2015
Диор и я – Эту, казалось бы, сугубо профессиональную интригу, интересную разве что специалистам моды, режиссер Фредерик Ченг лихо закручивает в захватывающую историю о закулисье модной индустрии, придавая ей то человеческое измерение, которого не встретишь на страницах глянца. Сам Раф Симонс — идеальный герой — душка. И как в него не влюбиться, если он пишет от руки открытки с благодарностями и рассуждает о том, что будущее романтичнее прошлого. Это фильм успокаивающий и одновременно очень эмоциональный...
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6.8 Диор и я
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