Дженнифер Лоуренс
Награды
Награды и номинации Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Оскар 2013
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2016
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2013
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2013
Лучшая женская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Лучший молодой актер или актриса
Победитель
Золотая малина 2018
Худшая женская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2016
Лучший герой
Победитель
Лучший герой
Победитель
Best Action Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Best Musical Moment
Победитель
Лучший герой
Номинант
Best Female Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Best Female Performance
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Favorite Character
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2013
Best Female Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший бой
Победитель
Best Female Performance
Победитель
Лучший бой
Победитель
Лучший герой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
