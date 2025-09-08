Дженнифер Лоуренс безумничает с Робертом Паттинсоном в трейлере драмы «Умри, моя любовь»

Стрим-сервис MUBI представил трейлер «брутальной, но прекрасной» драмы «Умри, моя любовь». Это новый режиссерский проект Линн Рэмси, которая ранее сняла «Крысолова» (1999), «Что-то не так с Кевином» (2010) и «Тебя никогда здесь не было» (2017). Релиз новинки в российских кинотеатрах намечен на 27 ноября. Прокатом занимается компания «Про:взгляд».

Действие разворачивается в сельской местности в Монтане, США. В центре сюжета — молодая мать по имени Грейс (Дженнифер Лоуренс) и ее муж в исполнении Роберта Паттинсона. После рождения ребенка главная героиня переживает психоз, что становится для пары серьезнейшим испытанием. Грейс пытается приспособиться к тому, что теперь у нее есть дитя, но ее состояние ухудшается. Однако девушке удается заново обрести себя благодаря воображению, силе, а также поразительной и необузданной жизнерадостности.

Актерский состав дополнили Сисси Спейсек, Ник Нолти и Лакит Стэнфилд.

На Rotten Tomatoes «Умри, моя любовь» имеет 78% «свежести» на основе 49 рецензий. Критики особенно выделяют блестящую актерскую игру Лоуренс, которой прочат пятую номинацию на «Оскар». Напомним, что в 2013 году актриса получила награду Американской киноакадемии за главную роль в фильме «Мой парень — псих».