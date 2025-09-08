Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Дженнифер Лоуренс безумничает с Робертом Паттинсоном в трейлере драмы «Умри, моя любовь»

Дженнифер Лоуренс безумничает с Робертом Паттинсоном в трейлере драмы «Умри, моя любовь»

8 сентября 2025 10:27
Дженнифер Лоуренс безумничает с Робертом Паттинсоном в трейлере драмы «Умри, моя любовь»

Одна из главных картин прошлого Каннского кинофестиваля.

Стрим-сервис MUBI представил трейлер «брутальной, но прекрасной» драмы «Умри, моя любовь». Это новый режиссерский проект Линн Рэмси, которая ранее сняла «Крысолова» (1999), «Что-то не так с Кевином» (2010) и «Тебя никогда здесь не было» (2017). Релиз новинки в российских кинотеатрах намечен на 27 ноября. Прокатом занимается компания «Про:взгляд».

Действие разворачивается в сельской местности в Монтане, США. В центре сюжета — молодая мать по имени Грейс (Дженнифер Лоуренс) и ее муж в исполнении Роберта Паттинсона. После рождения ребенка главная героиня переживает психоз, что становится для пары серьезнейшим испытанием. Грейс пытается приспособиться к тому, что теперь у нее есть дитя, но ее состояние ухудшается. Однако девушке удается заново обрести себя благодаря воображению, силе, а также поразительной и необузданной жизнерадостности.

Актерский состав дополнили Сисси Спейсек, Ник Нолти и Лакит Стэнфилд.

На Rotten Tomatoes «Умри, моя любовь» имеет 78% «свежести» на основе 49 рецензий. Критики особенно выделяют блестящую актерскую игру Лоуренс, которой прочат пятую номинацию на «Оскар». Напомним, что в 2013 году актриса получила награду Американской киноакадемии за главную роль в фильме «Мой парень — псих».

Фото: MUBI
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра» Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра» Читать дальше 9 сентября 2025
Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец» Читать дальше 9 сентября 2025
Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер» Читать дальше 5 сентября 2025
Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита» Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита» Читать дальше 5 сентября 2025
Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Читать дальше 9 сентября 2025
В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума пройдут кинопоказы для широкой публики В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума пройдут кинопоказы для широкой публики Читать дальше 9 сентября 2025
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг Читать дальше 9 сентября 2025
Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции Читать дальше 8 сентября 2025
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 7 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше