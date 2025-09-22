Меню
Мартин Скорсезе планирует фильм «Что случилось ночью» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс

22 сентября 2025 12:14
На этой неделе в зарубежный прокат во главе с ДиКаприо выходит «Битва за битвой», тогда как Лоуренс исполнила главную роль в фильме «Умри, моя любовь», релиз которого намечен на 27 ноября.

Легендарный режиссер Мартин Скорсезе взялся за новый проект. Как сообщает Deadline в эксклюзивном материале, 82-летний Скорсезе собирается экранизировать готический роман Питера Кэмерона «Что случилось ночью», пригласив на главные роли лауреатов «Оскара» Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. По данным инсайдеров, переговоры о финансировании и продюсировании ведет студия Apple Original Films.

Литературный первоисточник повествует об супружеской паре из Америки, которая отправляется в заснеженный европейский городок, чтобы взять опеку над младенцем. Герои останавливаются в огромном и почти пустующем отеле, где встречаются с таинственными людьми, включая экстравагантную танцовщицу, развратного бизнесмена и харизматичного знахаря. В этом странном промозглом мире все является не тем, чем кажется. Когда у пары возникают проблемы с тем, чтобы получить ребенка, они все более сомневаются, что знают себя и свою совместную жизнь.

Сценарий написал Патрик Марбер. Текст подготовлен после того, как в 2023 году права на киноадаптацию книги Кэмерона приобрела компания Studiocanal. Изначально Скорсезе собирался выступить лишь продюсером экранизации.

